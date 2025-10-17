La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, anuncia concierto en Zaragoza: fecha, lugar y dónde comprar las entradas

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora". con ese mensaje en las redes sociales, La Oreja de Van Gogh acaba de anunciar su primera gira, 'Tantas cosas que contar', tras el regreso de Amaia Montero como vocalista y tras la salida de uno de sus fundadores , Pablo Benegas.

Y el 'tour' viene con sorpresa para los aragoneses ya que Zaragoza será una de las paradas de esta gira que tanta expectación ha levantado de la banda donostiarra. La cita será en el pabellón Príncipe Felipe en 2026 y la fecha elegida también será muy especial ya que será un día antes de que comiencen las Fiestas del Pilar, el viernes, 9 de octubre.

La gira arrancará el 9 de mayo en el BEC de Bilbao. Las entradas para todos su gira, incluido el concierto de Zaragoza, saldrán a la venta el lunes, 20 de octubre, a partir de las 12.00 a través de la web de La Oreja de Van Gogh.

Comunicado de regreso de Amaia Montero

Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.

Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.