Las entradas para el nuevo concierto de Leiva en Zaragoza ya están a la venta: cuánto cuestan y cómo conseguirlas

Fue el propio Leiva quien en el concierto del pasado 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza anunció que regresaría a la capital aragonesa en 2026. Este jueves se ha confirmado la fecha, 27 de junio, y el lugar, el Ibercaja Estadio, que será la primera vez que acogerá un concierto. Además, también se ha conocido que la actuación estará incluida dentro del 20 aniversario de Aragón TV.

Una vez desvelada la fecha y el lugar, la siguiente incógnita era cuándo iban a salir a la venta las entradas y cuánto iban a costar. Otro misterio que se ha resuelto ya que ya están a la venta. Las mismas tienen un precio de entre 38 y 44 euros (más gastos de gestión), un precio bastante ajustado tal y como están las tarifas hoy en día y hay entradas tanto de pista como de grada. Las mismas se pueden comprar a través de la web del propio Leiva.

El mejor momento de su carrera

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

Por su parte, Aragón TV desvela el primero de los actos y programas especiales que tiene preparados para sorprender a sus espectadores durante todo 2026 y seguir siendo referente informativo y de entretenimiento en la Comunidad. La cadena pública aragonesa acaba de firmar el mejor dato de unas fiestas del Pilar de toda su historia con un 20% de media de audiencia y firmó el mejor mes de septiembre hace solo 2 semanas con un 11,7% de share.