Leiva no será el único en actuar en el Ibercaja Estadio: Zaragoza gana un nuevo escenario

Natalia Chueca lo adelantó a este diario hace justo un año y ayer se confirmó. En una entrevista realizada en octubre de 2024, la alcaldesa ya manifestó su deseo e intención de que el Ibercaja Estadio acogiera conciertos, un anhelo que este jueves se hizo realidad tras anunciar Aragón TV que Leiva actuará el próximo 27 de junio en el estadio modular con motivo del 20 aniversario de la cadena autonómica.

Natalia Chueca ha ido más allá este viernes al asegurar que "cada vez hay más interés" por parte de los promotores musicales para celebrar conciertos. "Se nos han acercado promotores interesados en impulsar actuaciones con un aforo superior al que podíamos aspirar hasta ahora con el Príncipe Felipe, que se sitúa en los 8.000-9.000 asistentes", ha indicado Chueca.

Así, todo parece indicar que el de Leiva no será el único 'show' que albergue el Ibercaja Estadio. "De momento, el único confirmado es el de Leiva, pero no nos cerramos a que haya otros conciertos en verano", ha subrayado Chueca, que ha destacado que el artista madrileño ya ha vendido en solo unas horas (se anunció a última hora de la tarde de ayer) más de 9.000 entradas. "Si alguien quiere ir que se apresure", ha aseverado la alcaldesa.

Preguntada por la posibilidad o no de saltar en el estadio modular, Chueca ha indicado que se trata de un equipamiento "preparado para un aforo de 20.000 asistentes para cualquier evento deportivo o cultural" y que, por tanto, "se podrá bailar". "La cuestión de la grada de animación es distinta. Requiere de unas medidas específicas que marca la Liga y la Policía Nacional, como vallas antiavalancha, asientos especiales... Unas medidas que este estadio no tiene. Pero eso no quita para que esté perfectamente preparado para un aforo de 20.000 personas también en eventos musicales. Y eso es lo que se va a realizar", ha explicado la alcaldesa.