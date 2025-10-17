Ocultura buceará entre los misterios del arte y Goya

El octavo encuentro internacional de Ocultura, la iniciativa del escritor Javier Sierra que ahonda en los aspectos ocultos del ámbito cultural, buceará este año en Zaragoza entre los enigmas del arte y de la obra de Francisco de Goya durante los días 29, 30 y 31 de octubre, cuando acudirán hasta la capital aragonesa figuras como Dolores Redondo y Katherine Neville.

Sierra ha presentado este viernes en una rueda de prensa la nueva entrega del encuentro, acompañado por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la coordinadora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Ibarz, la directora de la Fundación Caja Rural, Laura Prada, y la coordinadora de la fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez. Lo ha hecho en la sede de la Caja Rural en Zaragoza, donde se conservan réplicas de varios tapices de Goya, elaborados con motivo del primer centenario de la muerte del genio aragonés, hace casi cien años, ya que en 2028 será el turno del bicentenario de su fallecimiento.

Qué hay detrás de la obra del pintor

El escritor ha desglosado el programa de la nueva edición de Ocultura, cuyo título es ‘Los otros mundos de Goya. Grandes enigmas del arte’ y que abordará múltiples cuestiones que hay detrás de la obra del pintor, de otros grandes artistas como Dalí y de su relación con aspectos como la brujería o las enfermedades.

De esta forma, en la primera jornada, el día 29, la premio Planeta y autora de la Trilogía del Baztán, Dolores Redondo, ofrecerá una conferencia (20.15 horas) sobre cómo la brujería está presente en la obra de Goya. Antes, ese mismo día, el propio Sierra, también galardonado con el Planeta, abordará en su conferencia (19.15 horas) el papel del arte como puerta a otros mundos y como idioma universal.

A la segunda jornada, el día 30, acudirá “uno de los maxilofaciales más importantes de Europa”, ha afirmado Sierra, el cirujano Florencio Monje (19.00 horas), “obsesionado con el diagnóstico de las caras de los cuadros de Goya”, en los que ha encontrado “rasgos de enfermedad”, no solo en las pinturas negras. También estará la directora de los museos Dalí de Figueras (Gerona) y experta en el pintor catalán, Montse Aguer, con la conferencia (20.00 horas), ‘Goya y Dalí: dos universos mágicos’.

Clara Toares y Katherine Neville

El día 31, víspera de Todos los Santos, cuando “se abren los portales con el más allá”, comenzará con una visita guiada para cien personas a la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’ en La Aljafería, cuyas inscripciones, gratuitas, se pueden realizar en la web de Ocultura.Por la tarde, a las 19.00 horas, comenzará una doble sesión “con dos invitadas muy especiales”, en primer lugar, Clara Toares, escritora y descendiente de la novena duquesa de Osuna, quien encargó a Goya los cuadros dedicados a la brujería para el palacio del Capricho. Por último, a las 20.00 horas, llegará para cerrar la octava edición del encuentro la conferencia ‘Recuerdos del futuro: el arte y la memoria’ de Katherine Neville, “una invitada de excepción”, ha subrayado el organizador.

Sierra, además, ha relatado que la escritora estadounidense está preparando un libro acerca de los enigmas de la pintura, por lo que con su presencia en el encuentro tratará de “enamorarla de Goya definitivamente” para que el genio aragonés esté en su nueva obra. También ha desvelado que la elección de Goya como elemento principal en esta edición busca que el encuentro de Ocultura sirva como “prólogo” al bicentenario de la muerte del artista, en 2028, y que la opinión pública pueda acceder ya a cuestiones alrededor de su vida y legado.