La pieza teatral 'Zorra dorada' aúlla en Zaragoza: arte, denuncia social y grito feminista en plena plaza del Pilar

La artista zaragozana Elisa Forcano ha dado a conocer este viernes su proyecto teatral 'Zorra dorada' a través de una perfomance en plena plaza del Pilar. La pieza llegará el próximo 29 de octubre al Teatro de las Esquinas en el marco de la novena edición del ciclo Mujeres a Escena, pero la aragonesa ha querido mostrar un pequeño adelanto del montaje en varios emplazamientos de la ciudad.

Y es que la performance no se ha podido ver solo en la plaza del Pilar, sino que ha recorrido hasta diez localizaciones diferentes. Lugares "emblemáticos" de la ciudad como el puente de Piedra, la glorieta de Sasera, la Casa de la Mujer o el monumento a las heroínas en la plaza del Portillo que la artista ha querido "resignificar" como "homenaje a las víctimas de violencia machista, a las heroínas históricas y a la memoria colectiva de las ausentes".

La nueva propuesta escénica de Forcano tiene mucho de reivindicación y resistencia. Según ha explicado la propia artista, la obra "nació como influencia de una noticia real: Noa Pothoven, una joven de 17 años que, tras ser víctima de abusos sexuales en su infancia y sufrir una violación en su adolescencia, murió en 2019 por inanición voluntaria acompañada de su familia en su casa de Países Bajos".

A partir de estos hechos, la creadora zaragozana ha escrito, dirigido e interpretado un poema escénico cargado de fuerza y simbolismo que se convierte en un ritual para exorcizar el abuso y canalizar la rabia "como herramienta de transformación, denuncia social y grito feminista". "El caso de Noa Pothoven me hizo reflexionar mucho y al final llegué a la conclusión de que si cualquier mujer que ha sufrido algún tipo de abuso se inmolase seguramente nos extinguiríamos como especie, porque casi todas hemos sentido algún hecho traumático en relación con el abuso", ha explicado Forcano tras realizar su performance en el puente de Piedra.

Ciclo Mujeres a Escena

De esta forma, 'Zorra dorada' se erige como un ejercicio escénico "para repensar la vida y dignificar la muerte". "Es una pieza multidisciplinar que aúna texto, movimiento, video y también una performance con una acción muy comprometida", ha apuntado la artista zaragozana, que ha defendido su apuesta por sacar las artes escénicas a la calle: "Hay temáticas que se quedan encerradas en torno a un público muy concreto y selectivo, pero la gente de a pie también se puede sentir interpelada".

La pieza, que cuenta con más talento aragonés en sus filas como la música de Pilar Almalé, ya se ha podido ver en Madrid, así como en el Festival Escena Abierta de Burgos y en el Festival de Verano de León. Ahora se encargará de inaugurar el nuevo ciclo Mujeres a Escena en el Teatro de las Esquinas, que lleva nueve años visibilizando y dando protagonismo a las propuestas teatrales lideradas por mujeres. En esta edición se han preparado cinco montajes y una programación paralela de ponencias y encuentros entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre.