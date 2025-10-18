Arcadi Volodos aplaza su concierto en Zaragoza

El pianista ruso Arcadi Volodos ha aplazado el concierto que iba a ofrecer el próximo lunes en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza dentro del ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona. El motivo es "la enfermedad del intérprete" según acaba de comunicar el Ayuntamiento de Zaragoza. En el mismo comunicado, se explica que próximamente "se anunciará la nueva fecha para esta actuación".

Arcadi Volodos, atípico pianista considerado uno de los más célebres de la actualidad, regresará a la sala Mozart con un recital dedicado a Schubert. Su vínculo con Zaragoza comenzó hace 30 años con una primera actuación en el Teatro Principal, y su amor por la ciudad lo ha convertido en un habitual de la programación del Auditorio. Reconocido por su virtuosismo y creatividad, Volodos es en la actualidad una referencia mundial por su madurez en la interpretación del repertorio romántico, destacando en obras de Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Prokofiev y Ravel junto a piezas menos interpretadas de Mompou, Lecuona y de Falla.