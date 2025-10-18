Una banda aragonesa se va de Spotify "por su inversión en drones militares" y los "flacos favores" a los artistas

El modelo de Spotify es ahora mismo el que más en auge está en el mundo de la música. En los tiempos que corren en el que los formatos físicos han disminuido sus ventas hasta niveles ínfimos, el acceso por streaming a todo el catálogo musical (muy amplio) de Spotify por un módico precio se ha acabado imponiendo. Pero, desde hace tiempo, el sistema está en entredicho por el reparto de los ingresos y porque el modelo no es tan rentable como parece.

El dúo aragonés Ixeya (Elisabet López y Myriam Carbonel) acaba de anunciar través de sus redes sociales que su último sencillo, 'Calibo', recién publicado "NO está ni estará disponible en spotify", explican y con contundencia hablan de sus motivos: "Como muchas sabréis el CEO invirtió 600millones en drones militares aparte de que hacen otras cosas que hacen flacos favores a lxs artistas, además queremos quitar toda nuestra música de allí (lo estamos gestionando) porque aunque eso no afecte en nada a la plataforma no tiene sentido para nosotras que nuestra música se encuentre ahí, la música nos salva la vida y no queremos que se use para lo contrario", han señalado claramente las dos componentes de uno de los dúos aragoneses con más proyección en la actualidad.

Otras plataformas

Para concluir su mensaje, abogan por el cambio de plataforma: "Os animamos muchísimo a escuchar en plataformas como Bandcamp (con apoyo mucho más directo a artistas) o Qobuz, por poner algunos ejemplos. También seguiremos en otras plataformas que no son la panacea pero estamos dando de momento esos pasos..", aseguran.

"Calibo ta tú, las brasas, las ascuas interiores, brasas para tí, para mi y para tí, la madera, la llama, el canto, el camino y la mano siempre tendida en él, la cabeza alta, nuestros significados, las botas llenas de barro, la niñez y la inocencia, La tierra siempre seca menos cuando lloramos. Hacer la hoguera y quebrar la chispa del pueblo pequeño, guardar las brasas, tus manos y las astillas para no olvidar que somos del cierzo y de la flor del naranjo" es la letra de la nueva canción que cuenta con la composición, voces, guitarra, ukelele y cajón de Elisabet López y Myriam Carbonel; con el bombo legüero de Pato Badian y contrabajo de Anna Pibernat. El vídeo es obra de Adela Moreno y Ana Escario y se ha rodado en Santa Engracia, Castejón de Valdejasa y Castillo de Sora en mayo de este mismo año.