Bunbury: "Es el que más ilusión me puede hacer, muy por encima del Nobel de Economía"

El aragonés Enrique Bunbury está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Ahuyentados ya los problemas en la garganta que le hicieron incluso anunciar su retiro de los conciertos, acaba de concluir una exitosa gira en la que se volvió a juntar con El huracán ambulante y la madrugada del viernes entró a formar parte del Salón de la Fama de los compositores en Miami, inducido y presentado por Alex González, baterista del grupo Maná.

Algo que el propio artista ha querido resaltar a través de su habitual forma de comunicación con sus seguidores, las redes sociales, en la que, además de una imagen, ha reproducido íntegro su discurso en el que se deja clara la emoción que le produce este reconocimiento ya desde el principio: "No estoy demasiado acostumbrado a recibir premios y condecoraciones, y no suelo ser muy afortunado en mis 'speeches', así que seré lo más breve posible. Dentro de todos los premios que un músico puede recibir, este es a mi parecer el más importante o, al menos en mi caso, el que más ilusión me puede hacer, muy por encima del Nobel de Economía. Como músico, intérprete, productor y autor, que me reconozcan mis compañeros de profesión en la labor de compositor, es un honor que nunca pensé merecer", comenzó su intervención el zaragozano.

Mención a Héroes del silencio y Auserón

El mismo continuó con la emotividad: "Primero de todo, y ya perdonarán mi ignorancia, porque desconocía que existiera este tipo de galardones, y segundo, porque se me ocurren muchos otros artistas que creo lo merecen más y antes que yo. Así que, contra todo pronóstico, me encuentro recibiendo un premio por algo que realizo con sumo placer y que me da la vida. Nadie nace sabiendo, ni hemos inventado la rueda. provengo de una larga tradición de compositores que me inspiraron y animaron para atreverme a grabar mis primeras composiciones y así hasta las últimas. No está de más, reconocer que, sin autores como Santiago Auserón, Andrés Calamaro, Rubén Blades, José Alfredo Jiménez, Manuel Alejandro, Héctor Lavoe o Charly García, por nombrar unos pocos, yo no estaría hoy aquí".

Por último, Bunbury no se quiso olvidar de sus comienzos y la banda mítica de la que formó parte, Héroes del silencio: "También quiero recordar las primeras composiciones a finales de los ochenta y primeros noventa junto a mis compañeros de Héroes del Silencio con los que escribí canciones que recibieron las bendiciones del público, mucho más de lo que pudiera imaginar. Finalmente, agradecer a la academia por la consideración, a mi management Criteria, por todo el apoyo y sobre todo a mi inspiración y locura, mi mujer, Jose Girl y a ustedes, infinitas gracias, por aguantarme."