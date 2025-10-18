El XXVII Certamen de Relato Corto Tierra de Monegros desvela su ganador

Pablo Escudero Abenza ha sido el ganador del XXVII Certamen de Relato Corto Tierra de Monegros por su obra 'Los infiernos'. La entrega de premios del concurso, organizado por la Comarca de Los Monegros, tuvo lugar el viernes por la noche en un escenario tan simbólico como singular: el Corral de Comedias de Robres, en una velada mágica que combinó literatura, teatro, música y emoción

El segundo premio fue para el segoviano Ignacio Sanz Martín, por 'Los Reliquias', mientras que el argentino Manuel Alfredo Puebla, obtuvo el premio al Relato monegrino por 'La sombra del monte', que gira en torno a la figura del Bandido Cucaracha.

Precisamente, éste fue uno de los personajes protagonistas durante la gala, junto a la Celestina, Machado o la figura del Apretador, encarnados de forma magistral por el actor Roberto Nístal, de Teatro de Robres. Su director Luis Manuel Casaus, impulsor y alma del Corral de Comedias fue el encargado de poner en contexto las actuaciones en el arranque de una velada que comenzó con el sonido de las gaitas del Dance de Robres.

"Habla de hacerse mayor"

En palabras de su autor, “el relato ganador titulado “Los infiernos” habla de hacerse mayor, de un señor que va conduciendo con su pareja que es de la edad de su hija, y tiene en la cabeza los reproches de una vida y a la vez tiene que hacerse cargo de cumplir con la última voluntad de un antiguo amigo que perdió de vista durante décadas y que volvió para pedirle que cuando falleciera llevara sus cenizas hasta una localidad llamada Los infiernos”.

Según el jurado, 'Los infiernos' es un relato contemporáneo de gran profundidad psicológica que recuerda al dirty realism norteamericano: “una narración que va creciendo en intensidad, con un protagonista atrapado entre el mundo exterior y su universo interior, sus dudas, la fragilidad del cuerpo y el paso del tiempo”. Pablo Escudero Abenza, nacido en Orihuela, es licenciado en Física y ha ganado más de cincuenta premios literarios. Autor de novelas, relatos y una obra de teatro, su último libro es 'La habitación de las niñas' (Edaf, 2025), ganadora del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe.

Miguel Carcasona y su libro

El alcalde de Robres, Álvaro Domec, la consejera comarcal de Cultura, Sara Pareja, y el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, entregaron los premios en un acto que reunió a autores, representantes institucionales y amantes de la literatura y de la cultura en una noche de homenaje a la palabra escrita.

Además, se presentó el libro de poemas 'Enseres del invierno', de Miguel Carcasona, acompañado por Miguel Ángel Ordovás, crítico literario y miembro del jurado. Su presidente, Gonzalo Gavín, resumió en su intervención las claves de una edición de récord, en la que han participado 761 relatos procedentes de 24 países.