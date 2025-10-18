La Muestra de Cine Realizado por Mujeres proyecta películas inéditas en Zaragoza

La 28ª edición de la Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres estrena obras cinematográficas inéditas en la ciudad de Zaragoza, títulos todavía por estrenar en salas, producciones galardonadas con multitud de premios a nivel nacional e internacional. "Un cine que recorre, acoge y abraza la diversidad en su significado más amplio, un cine firmado con nombre de mujer en la dirección" que protagonizará una muestra que comienza este sábado y se prolongará hasta el 26 de octubre.

Como cada año, la muestra cuenta con una programación amplia articulada en las secciones habituales: Panorama de Ficción, Documenta, Cortos en Femenino y como novedad, esta edición, la sección Anime. Los títulos seleccionados abarcan temáticas variadas que buscan "no dejar a nadie indiferente".

El cartel de la muestra de este 2025. / EL PERIÓDICO

Este sábado se inaugura la muestra con la proyección de la película de ficción 'Nosotros' de Helena Taberna en el Centro de Historias a las 18.00 horas. La clausura será el domingo 26 de octubre en la Filmoteca, con una doble sesión: a las 18.00 la película de ficción 'Las chicas del balcón'm de Noemí Merlant y después la película de anime 'Tu color' de Naoko Yamada. En total, se podrán ver 16 títulos en la ciudad entre largometrajes y cortometrajes con entrada libre hasta completar aforo.

Visitas de las protagonistas

Además de las proyecciones acudirán a Zaragoza a presentar y comentar sus obras la directora Giovanna Ribes con su documental 'Cecilia Bartolomé', un excelente retrato y biografía de una de las pioneras del cine español (domingo 19 a las 20.00 horas en la Filmoteca). También se contará con la presencia de Morena Heredia para presentar el documental 'Imelda no está sola', de Paula Hedia y explicar al público la situación de violencia que viven las mujeres de El Salvador, donde se criminaliza y encarcela por aborto y emergencias obstétricas.

Las sesiones se celebrarán en el Centro de Historias así como en la Casa de la Mujer y en la Filmoteca de Zaragoza. En total, serán siete días de cine organizado por la Asociación Cultural Odeonia y el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza.