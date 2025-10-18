La PAI enciende el proyector de la 25ª edición de La linterna mágica

La linterna mágica de la PAI ha dado comienzo este sábado a su 25 edición con la proyección de 'El navegante', de Buster Keaton. El cineclub para niños y niñas de 6 a 12 años, una consolidada apuesta de ocio cultural, ha arrancado la temporada en el Centro Cívico Estación del Norte y, hasta el próximo mes de junio, ofrecerá una sesión al mes para llevar a los espectadores de viaje por la historia del cine: a través de las proyecciones, los niños y niñas conocerán distintas épocas y géneros y experimentarán las emociones que el cine despierta. Mañana, y también mensualmente hasta el final del curso escolar, el cineclub se trasladará al Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (San José).

En línea con su propuesta habitual, La Linterna Mágica ha comenzado este sábado su 25ª edición con una teatralización, que en esta ocasión ha tenido como intérpretes a los actores Oswaldo Felipe, Anabel López y Alberto Castrillo Ferrer, este último como artista invitado. Con esta introducción, los pequeños espectadores se adentran en el espíritu de la película, de la época en la que fue rodada y aprenden curiosidades del mundo del cine.

“Afrontamos esta temporada con mucha ilusión, el 25 es un número muy redondo. Hay que celebrar que seguimos, que continuamos llevando el cine a los chavales; celebramos que se lo siguen pasando muy bien con cine clásico”, valora Oswaldo Felipe, también coordinador de La Linterna Mágica.

Dónde inscribirse

“Los niños y niñas siguen reaccionando igual que hace 25 años. En aquel momento, presentábamos películas que tenían 75 años y que ahora tienen 100; en la actualidad, los chavales tienen más pantallas, pero este cine no se consume en casa. Y consumir cine con iguales les atrae mucho, con otros niños y niñas como ellos y sin sus padres. Es algo que disfrutan mucho y eso no ha cambiado”, agrega Felipe.

Los niños han llenado la primera sesión de La linterna mágica. / EL PERIÓDICO

Las inscripciones para este curso de La linterna mágica permanecen abiertas a través de la web linterna.info y del teléfono 976488011. Además, en la puerta de acceso a los centros cívicos se pueden adquirir, antes de cada sesión, entradas individuales.

La Pequeña Linterna, cine de 4 a 6 años

En paralelo al cineclub de 6 a 12 años, la PAI retomará a partir de enero La Pequeña Linterna, una versión adaptada para niñas y niños de 4 a 6 años, que podrán acudir en familia a cuatro sesiones (de enero a abril) en el centro cívico Río Ebro. Una cine-exploradora los guiará en sus primeros pasos en la gran pantalla a través de cortometrajes y fragmentos.

Nacida en Suiza y presente en más de un centenar de ciudades del mundo, La Linterna Mágica es ya un clásico de la programación cultural infantil de Zaragoza, con el apoyo del Ayuntamiento. En la capital aragonesa, la actividad está coordinada por la Promotora de Acción Infantil (PAI), que también gestiona las ediciones en México y Argentina.