Las entradas de Leiva en pista para el concierto del Ibercaja Estadio, agotadas

No hace ni una semana que Leiva actuó en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en plenas Fiestas del Pilar con todas las entradas vendidas y, tras anunciar el jueves, un nuevo concierto en la ciudad el 27 de junio en el Ibercaja Estadio, que se estrenará de esa manera como sede de actuaciones musicales, ya se puede decir que va a agotar también las 20.000 localidades.

De momento, ya se han acabado las entradas de pista (es decir, la gente que podrá estar en el césped) y la venta del resto va a un muy buen ritmo, tanto que ya se está aproximando a las 15.000 entradas vendidas para este concierto incluido en los actos por el 20 aniversario de Aragón TV. Un hecho cuanto menos sorprendente y que viene a demostrar por un lado que Leiva se ha convertido definitivamente en un artista capaz de conquistar (y llenar) grandes escenarios (pasa probablemente por el mejor momento de su carrera) y, por otro, que el público tiene ganas de comprobar las prestaciones del nuevo estadio para las actuaciones musicales.

Las entradas que todavía quedan disponibles se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.

El primero de otros muchos

No será el único concierto que acoja el Ibercaja Estadio tal y como anunció el viernes la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "Cada vez hay más interés. Se nos han acercado promotores interesados en impulsar actuaciones con un aforo superior al que podíamos aspirar hasta ahora con el Príncipe Felipe, que se sitúa en los 8.000-9.000 asistentes", ha indicado Chueca.

Así, todo parece indicar que el de Leiva no será el único 'show' que albergue el Ibercaja Estadio. "De momento, el único confirmado es el de Leiva, pero no nos cerramos a que haya otros conciertos en verano", subrayó Chueca. Preguntada por la posibilidad o no de saltar en el estadio modular, Chueca ha indicado que se trata de un equipamiento "preparado para un aforo de 20.000 asistentes para cualquier evento deportivo o cultural" y que, por tanto, "se podrá bailar"