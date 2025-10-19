Aragón en cifras históricas: ¿Cómo ha salido de la pandemia en cuanto al público cultural?

Cuatro de cada diez aragoneses han acudido a un concierto en el último año (tanto de música actual como de música clásica) y más de tres de cada diez lo han hecho a un espectáculo de artes escénicas. Unas cifras que colocan el público cultural en la comunidad en máximos históricos en estas dos disciplinas ya que en las últimas dos décadas no hay cifras superiores de asistencia a esas. O lo que es lo mismo, desde que existe la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España realizada por el Ministerio de Cultura los aragoneses no aseguraban que iban tanto a las citas culturales.

Son datos sacados de la encuesta cuyo periodo que incluye a los años 2024 y 2025 publicó sus datos la semana pasada. La primera conclusión que se puede sacar es que los datos vienen a refrendar que la salida de la pandemia en cuanto a público cultural ha sido contundente y se confirma la sensación (solo hay que ver la asistencia a los conciertos que no deja de crecer año tras año) de que el sector (con otras debilidades acuciantes) al menos en cuanto a público ha salido fortalecido del covid-19.

Cifras de crecimiento

Hablando de datos concretos, justo antes de la pandemia, en la encuesta correspondiente al periodo 2018-2019, un 35,1% de aragoneses habían acudido a un concierto en el último año, cifra que se desplomó hasta el 17,9% por la pandemia (periodo 2021-2022) y que ha repuntado hasta superar todos los máximos en esta última encuesta con un 39,4%.

Con respecto a las artes escénicas, la cifra actual de un 32,1% de asistencia al menos a un espectáculo en el último año es más de 11 puntos superior a la de antes de la pandemia (un 20,9%) y está muy por encima (como es obvio) de los datos del periodo de pandemia (14,1%).

Lo curioso es que Aragón, merced a su descenso menos pronunciado con respecto a otras comunidades, pasó a liderar la clasificación de asistencia a conciertos y se situó en la cuarta posición, con un crecimiento de posiciones espectacular, en artes escénicas. Ahora, con la normalidad ya instalada en la sociedad y retiradas todas las medidas de prevención impuestas por el coronavirus, Aragón sigue manteniéndose en los puestos altos en comparación con otras comunidades, pero ya no lidera.

Así, en cuanto a los conciertos ocupa la tercera posición solo por debajo de Navarra (43%) y País Vasco (41,3%) por delante de lugares como Cataluña (38,3%) y la Comunidad de Madrid (37,8%). Dentro de la cifra global, donde no hay buenas noticias es en la música clásica ya que la asistencia en la comunidad solo es superior (con un 8,4%) a tres comunidades, Castilla-La Mancha (7,5%), Andalucía (7,3%) y Extremadura (5%) a las que hay que sumar Ceuta y Melilla con un 7,3%.

Artes escénicas

Por su parte, en artes escénicas, Aragón aparece en cuarto lugar por debajo de Cataluña (39,6%), Comunidad de Madrid (35,6%) e Islas Baleares (33,2%). Aquí es cierto que puede influir un factor de programación y es que tanto Madrid como Cataluña tiene una mayor oferta y variedad de artes escénicas.

Dentro de las artes escénicas, como curiosidad, sí que hay una disciplina en la que el público cultural aragonés despunta, el circo. Con un 8,8% de asistencia a algún espectáculo circense en el último año, la comunidad se sitúa al frente del ránking por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana (8,1%). Es cierto que Aragón cuenta con una gran cantera de circo que probablemente es lo que haga que se haya creado también un público de este tipo de espectáculos consolidado.