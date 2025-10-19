El Festival de Música y Cultura Contemporánea celebra la diversidad sonora

El Grupo Enigma presenta la XVI edición del Festival de Música y Cultura Contemporánea, que tendrá lugar desde este lunes al 13 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza.

La programación comienza este lunes con el concierto de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro. Bajo el título 'Alter Mundi', ambas formaciones unen por primera vez sus trayectorias para ofrecer un concierto que reflexiona sobre los grandes retos del presente -migraciones, cambio climático y deshielo- a través de la música y el arte audiovisual. Participan la directora neerlandesa Mirna Everhard, el percusionista Rubén Orio, la compositora Joanna Bailie y Carmen Asenjo-Marrodán.

Plural Ensemble

Una semana después, Plural Ensemble presentará un programa con estrenos de Helga Arias y Alicia Díaz de la Fuente, así como las obras ganadoras de la Convocatoria de Jóvenes Compositores 2025. Dirigido por Fabián Panisello, el concierto incluirá también piezas de Benjamin Britten, Ethel Smyth y George Benjamin, además de un homenaje a Rodolfo Halffter y Antonio Machado en los aniversarios de sus nacimientos.

El 3 de noviembre, el pionero del arte sonoro Llorenç Barber y la creadora y antropóloga sonora Montserrat Palacios ofrecerán una experiencia performativa inédita en la Sala Hipóstila del Auditorio, donde explorarán la voz y el espacio como instrumentos de experimentación y comunión sonora.

La última cita del festival se celebrará el 13 de noviembre, con un concierto conmemorativo del 30 aniversario del Grupo Enigma. Titulado 'Orígenes', repasará tres décadas dedicadas a la difusión y creación de música contemporánea del grupo.

Los espectáculos forman parte del abono de temporada del Grupo Enigma. Las entradas individuales tendrán un precio de 3 euros y estarán disponibles en la web del Auditorio y de Enigma.