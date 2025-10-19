Sylvia Pantoja antes de irse de gira a Colombia: "En mi pecho Zaragoza y la Virgen del Pilar"

Sylvia Pantoja es cada día un poco más una zaragozana de adopción. La artista reside entre Sevilla y la capital aragonesa ya que su pareja es aragonesa, el también artista Antílope inmerso ahora en el concierto de reunificación de Volador el 8 de enero en el Teatro de las Esquinas, y, cómo no, tampoco se quiso perder ni las Fiestas del Pilar ni el gran manto floral de la Virgen del Pilar.

Tras su encuentro la semana pasada con la alcaldesa Natalia Chueca, Sylvia Pantoja acaba de compartir en redes sociales un momento muy especial con su pareja a los pies de ese espectacular manto floral. Con una foto dándose un beso con Antílope la artista lanza un mensaje muy sentido hacia Aragón: "En mi pecho Zaragoza y la Virgen del Pilar, le pedí bendiciones para mi gira por Colombia. Partimos hoy y siempre que vengo a mi Aragón no puedo dejar de escuchar a la maravillosa Carmen París ¿Cuando una "copla - jota" juntas? Te abrazo preciosa ❤️".

Y es que Sylvia Pantoja también ha aprovechado para lanzarle un reto a Carmen París, que precisamente acaba de tocar en Cuba y ha anunciado un concierto en la capital aragonesa para el próximo 1 de noviembre. ¿Compartirán una canción sobre el escenario?