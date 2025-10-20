Ya están a la venta las entradas para Aitana, cómo comprarlas

Aitana ha dado el bombazo y acaba de anunciar la nueva gira mundial. Tras el increíble éxito de su anterior gira de estadios Metamorfosis Season, la artista acaba de anunciar nuevo tour, que incluye, tal y como ya había trascendido, una fecha en Zaragoza. 'Cuarto Azul World Tour' comenzará el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza en Argentina. La autora de hits que acumulan millones de escuchas como `Vas a Quedarte' volverá a los escenarios en 2026.

La gira recalará en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe tal y como adelantó este diario, el 10 de julio de 2026.

Convertida ya en la nueva reina del pop español, la catalana vive su momento más dulce desde que saltó a la fama como revelación de Operación Triunfo 2017, el 'talent' que cambió su vida —y la de miles de seguidores—. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer hasta explotar definitivamente este verano con sus inolvidables conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Barcelona, y el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, donde sus dos actuaciones consecutivas aún dan que hablar, incluso más allá de la vertiente artística.

El cartel de la gira de Aitana. / EL PERIÓDICO

Y es que en el segundo concierto en el campo del Atlético, mientras interpretaba junto a Amaral el tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás...', llegó el gesto más comentado de la noche: justo cuando sonaba la frase "Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires...", Aitana alzó la mano y saludó con un gesto firme de despedida. Fue tan directo que muchos lo interpretaron como un dardo emocional a su expareja, el artista colombiano Sebastián Yatra, con quien terminó de forma nada amistosa. Las redes, como era de esperar, ardieron.

En paralelo a su eclosión artística, su vida personal ha ganado también protagonismo mediático. Desde hace meses mantiene una relación con el español Daniel Alonso Góndez, archicocido como 'Plex', uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo, con millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch.

Cómo comprar las entradas

La venta de entradas general comenzará el 23 de octubre, pero anteriormente habrá una preventa a través de Santander SMusic. Esta preventa exclusiva se abrirá el día 20 a las 10.00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12.00, podrán acceder a la preventa todos los clientes del banco. La preventa se cerrará a las 9.49 horas del 22 de octubre y al día siguiente ya todo el mundo podrá comprar entradas.