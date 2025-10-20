El cine Cervantes de Zaragoza acoge este jueves el estreno de la proyección de la ópera 'La forza del destino'
Esta producción operística, cantada en italiano con subtítulos en castellano, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital
La sala Cervantes de Zaragoza acoge este próximo jueves 23 de octubre la proyección de la ópera 'La forza del destino', una producción monumental que une tragedia, amor, guerra y redención que llega desde el majestuoso escenario de la Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena).
La producción, recibida como un acontecimiento extraordinario, está compuesta por un elenco descrito por la crítica como "un equipo de ensueño". Fue grabada en 2018 y ahora se estrena de forma simultánea en 60 cines de toda España. La imponente presencia escénica de Carlos Álvarez como Don Carlo encabeza el elenco compuesto también por la soprano Nina Stemme que ofrece una Leonora intensa y conmovedora, acompañada por Salvatore Licitra, en el papel de Álvaro.
Bajo la dirección musical de Zubin Mehta, la orquesta despliega una interpretación ágil y matizada, capaz de resaltar tanto la grandeza dramática como la sutileza lírica de Verdi.
La puesta en escena de David Pountney recrea con fuerza el tema central de la ópera: cómo el azar puede alterar irremediablemente el destino humano. Una escenografía imponente y simbólica reforzó la sensación de fatalidad, sirviendo de telón de fondo a los conflictos de los protagonistas.
Esta producción operística, cantada en italiano con subtítulos en castellano, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)