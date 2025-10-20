El cine Cervantes de Zaragoza acoge este jueves el estreno de la proyección de la ópera 'La forza del destino'

La sala Cervantes de Zaragoza acoge este próximo jueves 23 de octubre la proyección de la ópera 'La forza del destino', una producción monumental que une tragedia, amor, guerra y redención que llega desde el majestuoso escenario de la Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena).

La producción, recibida como un acontecimiento extraordinario, está compuesta por un elenco descrito por la crítica como "un equipo de ensueño". Fue grabada en 2018 y ahora se estrena de forma simultánea en 60 cines de toda España. La imponente presencia escénica de Carlos Álvarez como Don Carlo encabeza el elenco compuesto también por la soprano Nina Stemme que ofrece una Leonora intensa y conmovedora, acompañada por Salvatore Licitra, en el papel de Álvaro.

Bajo la dirección musical de Zubin Mehta, la orquesta despliega una interpretación ágil y matizada, capaz de resaltar tanto la grandeza dramática como la sutileza lírica de Verdi.

La puesta en escena de David Pountney recrea con fuerza el tema central de la ópera: cómo el azar puede alterar irremediablemente el destino humano. Una escenografía imponente y simbólica reforzó la sensación de fatalidad, sirviendo de telón de fondo a los conflictos de los protagonistas.

Esta producción operística, cantada en italiano con subtítulos en castellano, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines