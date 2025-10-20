La cultura del vermú protagonista de una nueva edición de Cocinando Culturas

El vermú será el protagonista de una nueva edición del ciclo Cocinando Culturas 2025, que se celebrará el próximo fin de semana, del 25 al 26 de octubre, en el Museo del Teatro de Caesaraugusta. Dos conferencias con degustación destacarán la importancia del vermú dentro de la tradición cultural de nuestra ciudad.

Desde el año 2012, los museos municipales organizan el ciclo Cocinando Culturas, que busca la difusión de la cultura gastronómica, así como su fusión con la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. En anteriores ediciones ha abarcado diferentes épocas de la historia, como el Renacimiento, el Siglo de Oro o la postguerra, la cultura hostelera de la ciudad, recorriendo sus restaurantes y fondas del siglo XIX en 2017 y los cafés de Zaragoza entre los siglos XIX y XX en la siguiente edición, y ha enlazado la gastronomía con asuntos como la diversidad o la sostenibilidad.

Cartel del ciclo Cocinando Culturas 2025 / Ayuntamiento de Zaragoza

La conferencia inaugural, titulada La Cultura del Vermú: Del patrimonio intangible al tangible, tendrá lugar el sábado 25 de octubre y estará a cargo de Carmen Abad Zardoya, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y experta en gastronomía. En ella, hablará sobre la historia de un producto que es, a la vez, una bebida y una fórmula de sociabilidad y que, junto al aperitivo, marca el origen de un fenómeno cultural que ha abarcado espacios arquitectónicos decorados, objetos de diseño y artes gráficas.

El domingo 26 de octubre, Pablo Orduña Portús, profesor de la Basque Culinary Center (Facultad de Ciencias Gastronómicas), impartirá la segunda charla, titulada Entre hierbas, vinos y sobremesas: el vermú como tradición líquida y rito social en Aragón. Orduña resaltará el vermú como un rito social previo a la comida que favorecía la convivencia, el diálogo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, muy presente en el pasado y que ha resurgido en los últimos años como un símbolo de identidad y tradición. En su conferencia, destacará este producto como un motor de encuentros informales, familiares y festivos, cuya recuperación puede interpretarse como una expresión del deseo colectivo de reconectar con lo cotidiano y lo compartido en una sociedad cada vez más individualista.

Tras las ponencias, la bodega Turmeon ofrecerá una degustación de sus vermús y explicará su proceso de elaboración. Esta bodega, situada en Morata de Jalón, posee una larga trayectoria en la producción de vermú desde 1846, combinando tradición e innovación para crear una amplia variedad de productos que podrán disfrutarse en la terraza del Museo.

Ambas charlas comenzarán a las 12.00 horas. La entrada de cada sesión, que incluye conferencia y degustación, podrá adquirirse el mismo día en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, a partir de las 10.00 horas, por un precio de 3 euros.