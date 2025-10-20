El Festival Cucú abre la cultura a la primera infancia: “Ahora las familias buscan poder hacer cosas culturales desde bien pequeños”

Desde el martes 4 de noviembre y hasta el día 29, la Promotora de Acción Infantil –PAI- celebra el VIII Festival Cucú de cultura y arte para la primera infancia. Los barrios de Zaragoza en los que se desarrollarán las actividades esta edición son Valdefierro, Arcosur, Rosales del Canal y Actur.

“El objetivo del festival es que los más pequeños, de cero a tres años, tengan un espacio, actividades, espectáculos que puedan compartir en familia y que tengan su juego, su manera de estar y de experimentar”, aclara Laura Tejero, organizadora y miembro de la PAI. De hecho, ya hay familias interesadas en esta nueva edición porque “ahora las familias buscan poder hacer cosas culturales desde bien pequeños”, y estas jornadas cumplen la función de introducir a la primera infancia en esta dinámica cultural que demandan los hogares.

Con una experiencia de más de tres décadas en lo que concierne a actividades para la infancia, la PAI apuesta desde 2017 por esta cita anual que se comenzó a realizar en el Teatro Principal de Zaragoza. Partiendo del Espacio Bebé que esta organización coordinaba en la plaza Eduardo Ibarra, se intenta “sacar la actividad a espacios más grandes, porque al final el Espacio Bebé tenía una capacidad reducida”.

Cultura para todas las edades

El Festival Cucú nació como una opción para cubrir el ocio infantil más allá de las pantallas y hacerlo en un entorno cálido y adecuado para la experimentación sensorial. “Todos los barrios y lugares de Zaragoza están escasos de este tipo de actividades”, expresa Tejero. Las actividades se reparten por distintos barrios de la ciudad, pero el centro de la ciudad sigue siendo especialmente inhóspito para las familias con bebés: “Estamos muy acostumbrados a que el niño vaya rodeado de adultos, pero el adulto tiene unas necesidades distintas”, según Tejero que explica, de esta manera, cómo el propósito del festival poner en el centro a la infancia y que todo se adapte a ella, que la interacción parta de ella y sus reclamos.

En esta línea, la creación de espectáculos para este arco de edad parte de unas premisas distintas a otras edades porque hay que “conocer los ritmos de los pequeños y adaptarlos a lo que estás ofreciendo”. Según cuenta Laura Tejero, las claves son el ritmo lento, presentar lo que se va a hacer y que el público se sienta incluido; además, no puede haber un exceso de palabras y, sobre todo, ofrecer una duración adecuada para lograr mantener la atención. “Es como que pasan poquitas cosas, pero lo que pasa es para ellos”, apostilla Tejero.

Cartel del Festival Cucú 2025 / La PAI

Esta edición cuenta con la música y la voz como hilo conductor. “la música está presente desde que se nace; desde la percusión corporal, en la voz, incluso el tempo a la hora de dormir a un bebé”, remarca Tejero para recordar que lo cotidiano siempre hay música o un ritmo que acompaña. Los espectáculos del Festival Cucú, los talleres y juegos estarán relacionados con este aspecto.

No en vano, Tejero apunta que, por ejemplo, la representación ‘Patim, patam, patom’ es una mezcla de artes escénicas que tiene la duración de una pieza musical, la cual comienza y termina con el espectáculo. “’Amamá’ es un espectáculo musical; ‘Da Capo’, con Pato Badián, que es una cantante argentina afincada aquí, ella habla y canta a la vez, con Cristina Verbena, que parece que está cantando; y ‘La nana de las estrellas’, del dúo que viene de Cuba y Argentina”, resume Tejero.

La programación del festival se divide en cuatro ejes: las salas de juego, los talleres con las escuelas, los espectáculos y taller con adultos. “Todo es recomendable”, resalta Tejero aludiendo a la gran diversidad de propuestas que incluye el Festival Cucú durante todo el mes. Si bien los talleres escolares están “cerradísimos”, Laura Tejero invita a participar de los espectáculos, salas de juego y talleres que se van a realizar. “Pensamos siempre que el bebé vaya acompañado de un único adulto”, aclara Tejero quien también llama a las familias y profesionales de la educación a participar del taller formativo que el Dúo Karma realizará en el CPI Ana Mª Navales, de Arcosur.

Por barrios: horarios y precios

Por barrios, el programa del Festival Cucú abierto a todas las familias –se excluyen los talleres con las escuelas- es el siguiente:

En Valdefierro todas las actividades se realizarán en el Centro Cívico Valdefierro . La Sala de juegos estará abierta del 4 al 14 de noviembre. Los espectáculos serán los fines de semana: ‘Patim, patam, patom’ , de la PAI, se representará los días 1 (17.00 y 18.30 horas) y 2 (12.00 horas); ‘Amamá’, de la compañía Ajayu Dúo, será el sábado 8 (17.00 y 18.30 horas) y el domingo 9 (11.00 y 12.00 horas).

todas las actividades se realizarán en el . La estará abierta del 4 al 14 de noviembre. Los serán los fines de semana: , de la PAI, se representará los días 1 (17.00 y 18.30 horas) y 2 (12.00 horas); de la compañía Ajayu Dúo, será el sábado 8 (17.00 y 18.30 horas) y el domingo 9 (11.00 y 12.00 horas). En Arcosur y Rosales del Canal , la Sala de juegos se ubicará en el Centro Cívico Distrito Sur del 18 al 30 de noviembre. Los espectáculos se realizarán en la Casa de Arcosur : ‘Da capo’ , de Pato Badián y Cristina Verbena, se podrá ver el sábado 15 (17.00 y 18.30 horas) y el domingo 16 (12.00 horas). Por último, el día jueves 20 de noviembre tendrá lugar el Taller para adultos , impartido por Dúo Karma, a las 17.30 y a las 20.30 horas en el CPI Ana María Navales.

, la se ubicará en el del 18 al 30 de noviembre. Los se realizarán en la : , de Pato Badián y Cristina Verbena, se podrá ver el sábado 15 (17.00 y 18.30 horas) y el domingo 16 (12.00 horas). Por último, el día jueves 20 de noviembre tendrá lugar el , impartido por Dúo Karma, a las 17.30 y a las 20.30 horas en el En el Actur, el Centro Cívico Río Ebro será la sede. La Sala de juegos se abrirá en el Edificio José Martí del 18 al 23 de noviembre. En el Edificio Fernández Ordóñez tendrá lugar el espectáculo ‘La nana de las estrellas’, de Dúo Karma, el sábado 22 a las 18.00 horas y el domingo 23 a las 12.00 horas.

La Sala de juegos tiene un coste de 4’5 euros por bebe y persona adulta cada uno –sólo un acompañante por bebé-; los horarios son: de 16.30 a 18.00 horas o de 18.00 a 19.30 horas, de lunes a sábado y los domingos de 10:30 a 12.00 horas y de 12.00 a 13:30 horas. Todos los espectáculos tienen un coste de entrada de 7 euros por persona y el taller de adultos del día 20 tendrá un precio de 30 euros por persona. Las entradas están disponibles en Aragontickets.

El Festival de Cultura y Arte para la Pequeña Infancia Cucú está organizado por la compañía La PAI, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, y cuenta con la colaboración de las Juntas municipales de Oliver-Vadefierro y Actur Rey Fernando.