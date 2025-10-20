El Festival Saulus llega a su ecuador con dos citas únicas: 'Juicio Gesualdo' y la primera visita a Zaragoza del coro letón Kamēr

El 'Juicio a Gesualdo' con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, junto al pianista Marco Mezquida y el coro letón Kamēr, serán los protagonistas de la semana, en el VI Festival Saulus.

Este martes 21 de octubre, a las 19:30 horas, tendrá lugar una de las apuestas más originales del festival: ‘Juicio a Gesualdo’. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, junto al pianista de jazz Marco Mezquida y los actores Paula Blanco e Ignasi Guasch, recreará un juicio imaginario al compositor Carlo Gesualdo. Bajo la dirección de Xavier Puig, el espectáculo combina madrigales renacentistas con improvisaciones jazzísticas, ofreciendo una experiencia musical única y sorprendente. Llega a Zaragoza tras su reciente estreno en el Palau de la Música de Barcelona.

Asimismo, el viernes 24 de octubre, a las 19:30 horas, Zaragoza acogerá por primera vez al coro letón Kamēr, dirigido por Jurģis Cābulis. Desde su fundación en 1990, este grupo ha recibido decenas de premios internacionales y destaca por su excelencia vocal, precisión y expresividad. La cita supone una oportunidad excepcional para disfrutar en la ciudad de uno de los coros más reconocidos a nivel mundial.

El miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas, continuando con la programación internacional, será el turno de la innovación nórdica con la presentación en la Iglesia de San Pablo del conjunto vocal sueco En Kör. Este grupo, creado en 2016 y formado por doce cantantes que participan activamente en las decisiones artísticas, ha obtenido ya grandes reconocimientos en competiciones internacionales.

Ambas actuaciones tendrán lugar en la Sede de Caja Rural de Aragón. Los abonos y entradas están a la venta en la web o por teléfono en el 660 200 013. También se podrán adquirir en taquilla 45 minutos antes de cada concierto.

El Refectorio: participación y creación colectiva

Para cerrar el festival, los días 8 y 9 de noviembre se celebrará el taller participativo El Refectorio, que este año se reinventa como un Laboratorio de Experimentación Coral dirigido por la cantautora aragonesa Ester Vallejo. Tomando como punto de partida temas de su premiado disco 'A la fresca' (Mejor Disco Aragonés 2024), este taller de creación tiene como objetivo originar sinergias artísticas y ampliar el horizonte de la música coral aragonesa.

El festival colabora nuevamente con las principales entidades sociales de la capital aragonesa y sigue contando con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y Principal Construcciones. También continúa manteniendo alianzas de colaboración con entidades como el Certamen Internacional de Tolosa o el Conservatorio Superior de Música de Aragón, entre otras.