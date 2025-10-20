Inverfest Zaragoza anuncia un nuevo concierto

Inverfest Zaragoza, cuya segunda edición en la capital aragonesa programará más citas que en la inaugural que fue como un banco de pruebas, acaba de incorporar a su cartel de este año a una nueva banda que actuará en el Teatro de las Esquinas el 14 de febrero de 2026.

Así, a las citas con Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta's Burrtio Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre), el festival acaba de anunciar que este miércoles saldrán a la venta las entradas para un concierto muy especial ya que La habitación roja celebrará su 30 aniversario.

Cómo conseguir las entradas

"Una cita muy especial con nueva escenografía y un repertorio pensado para recorrer tres décadas de canciones y emociones. Un viaje desde aquel sótano en L’Eliana hasta los grandes escenarios, siempre de la mano de su público: lo mejor de La habitación roja. No será solo un concierto, sino una celebración llena de recuerdos, energía y emoción compartida", explica Inverfest desde sus redes sociales donde han anunciado el nuevo evento.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta en la web oficial de Inverfest este miércoles a partir de las 12.00 horas.