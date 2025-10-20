La intrahistoria de la venta de la sala López: los conciertos continuarán

La noticia ha trascendido el pasado fin de semana, los propietarios de la sala López de Zaragoza han decidido poner a la venta a través de varios portales inmobiliarios el local y lo han valorado en 720.000 euros. ¿Cuál es la intrahistoria de este movimiento? El local era propiedad de José Luis Yzuel, un hostelero muy conocido en Aragón y que llegó a ser presidente de Hostelería de España, que falleció el pasado mes de marzo. Son sus herederos los que han decidido ahora poner a la venta ahora el local que acoge la sala López, que a su vez está gestionado por Global Hostelería 2022 (parte de la UTE que estuvo al frente de la última etapa de Las Armas), que paga un alquiler por utilizar el espacio.

La intención de los actuales propietarios es vender el local para que el negocio de la sala López continúe por lo que, aseguran desde Global Hostelería 2022, el negocio "va a continuar, queremos estar muchos años aquí". De hecho, la empresa tiene un contrato de alquiler por diez años desde que asumió el local a finales de 2021, por lo que habría que renovarlo a final de 2031.

Los conciertos que vienen

Por lo tanto, insisten desde Global Hostelería 2022 en boca de su gerente, Antonio Paricio, la agenda de conciertos y la discoteca va a continuar a pesar de que pueda existir algún movimiento en la propiedad. Sin ir más lejos el próximo 24 de octubre actuará Arizona Baby y también hay citas confirmadas de, entre otros, Puño Dragón (7 de noviembre), La máquina de Turing (8 de noviembre), Viva Belgrado (19 de noviembre), La Doloritas (21 de noviembre), Telephunken (7 de febrero), Arco (7 de marzo) y Ángel Stanich (25 de abril). Y se van a seguir sumando nuevas citas conforme se acerquen las fechas.

No en vano, la sala López es una de las salas más reclamadas de Zaragoza merced a su formato medio (con aforo para casi 500 personas) que permiten a los grupos medios aspirar a contar con un público numeroso. Además de sala de conciertos, la sala López es una de las discotecas más frecuentadas de la capital aragonesa.

Hace un año, Urbanismo decretó el cierre de esta icónica sala zaragozana después de que el establecimiento no hubiera conseguido la licencia de funcionamiento al no haber demostrado que el sonido del equipo de música no llegaba hasta los pisos colindantes. Por ello, la propiedad tuvo que cambiar el equipo de música, colocar un equipo limitador y realizar las modificaciones de las condiciones acústicas de todo el establecimiento. "De este modo, y tras verificar la semana pasada, mediante mediciones que en la vivienda más afectada por estas cuestiones, que se cumplía con la normativa, se ha procedido a la concesión de la preceptiva licencia de funcionamiento y levantamiento de la clausura", informó Urbanismo una vez levantado el cierre temporal.