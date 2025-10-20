La Oreja de Van Gogh agota sus entradas en una hora y anuncia un segundo concierto en Zaragoza
Los tiquets para la segunda cita en la ciudad de la banda donostiarra ya están a la venta
Apenas una hora han durado las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, en el pabellón Príncipe Felipe el 9 de octubre... pero el plan estaba muy estudiado y la banda ya ha anunciado que habrá una segunda cita en Zaragoza al día siguiente, el 10 de octubre, el día que comenzarán las Fiestas del Pilar.
Y eso que la caída de Amazon Web Services en todo el mundo ha obligado a cambiar los planes iniciales y las entradas no han salido a las 12.00 horas como estaba previsto sino a las 16.00 horas, pero ha dado igual, hay ganas de nostalgia con La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero y el público zaragozano ha respondido a la llamada. Es cierto que de las entradas VIP (la mínima vale 110 euros) aún queda alguna disponible para el 9 de octubre.
Ya están las entradas a la venta para esta segunda cita.
Comunicado de regreso de Amaia Montero
Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.
“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.
Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.
