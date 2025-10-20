Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oreja de Van Gogh agota sus entradas en una hora y anuncia un segundo concierto en Zaragoza

Los tiquets para la segunda cita en la ciudad de la banda donostiarra ya están a la venta

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero.

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Apenas una hora han durado las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, en el pabellón Príncipe Felipe el 9 de octubre... pero el plan estaba muy estudiado y la banda ya ha anunciado que habrá una segunda cita en Zaragoza al día siguiente, el 10 de octubre, el día que comenzarán las Fiestas del Pilar.

Y eso que la caída de Amazon Web Services en todo el mundo ha obligado a cambiar los planes iniciales y las entradas no han salido a las 12.00 horas como estaba previsto sino a las 16.00 horas, pero ha dado igual, hay ganas de nostalgia con La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero y el público zaragozano ha respondido a la llamada. Es cierto que de las entradas VIP (la mínima vale 110 euros) aún queda alguna disponible para el 9 de octubre.

Ya están las entradas a la venta para esta segunda cita.

Comunicado de regreso de Amaia Montero

Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.

Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.

