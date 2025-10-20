La venta de entradas para La Oreja de Van Gogh en Zaragoza se retrasa
La web oficial de la banda ha reportado un problema técnico que posterga el lanzamiento
"Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12.00 horas, hasta las 16.00 horas de hoy". Ese es el mensaje que se han encontrado los fans de la banda que han entrado a las 12.00 horas para comprar las entradas para el concierto de la banda donostiarra en Zaragoza en un problema que ha afectado a la venta de todos los conciertos.
"Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios. Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar. A las 16.00 horas esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad", prosigue un comunicado que ha dejado a los seguidores del grupo con unas horas más de espera.
Los precios de las entradas que se pueden comprar en la web de la banda, oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de gestión y habrá paquetes VIPS entre 110 y 290 euros más gastos de gestión.
Comunicado de regreso de Amaia Montero
Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.
“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.
Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.
