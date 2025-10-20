Procura invita a reflexionar sobre la mediación cultural en una nueva sesión del ciclo De tomo y lomo

La Asociación Procura —que agrupa a los profesionales de la cultura de Aragón— continúa con el ciclo de conversatorios De tomo y lomo, una propuesta que promueve el pensamiento crítico en torno a la cultura, los derechos culturales y la vida. Tras el segundo encuentro celebrado en junio, el ciclo retoma su actividad con una tercera sesión que se celebrará el próximo jueves 23 de octubre a las 19.00 horas en La Lata de Bombillas.

Esta vez, la conversación se centrará en los trabajos de investigación y en los proyectos que tiene en marcha Andrea de Pascual, de Pedagogías Invisibles y la Red Planea, una red de arte y escuela que busca integrar las prácticas artísticas de forma transversal en la educación. De Pascual conversará con Pepa Enrique, mediadora cultural y miembro del colectivo Noray, una cooperativa de iniciativa social formada por tres mujeres profesionales de la mediación cultural y la educación, que se dedica a crear proyectos innovadores en Aragón que combinan arte, educación, participación y salud.

Escritura y oralidad

De tomo y lomo parte de una premisa: la escritura y la oralidad como dos caras del mismo acto narrativo, que transita del hecho artístico individual al acto público de compartir una obra. La propuesta de Procura busca generar un espacio de conversación íntimo y colectivo a la vez, en el que autores, conversadores y público se encuentran como quien hace una excursión organizada: compartiendo trayecto, preguntas e impresiones.

El cartel de la conferencia de este jueves. / EL PERIÓDICO

Los conversatorios cuentan con la colaboración de Librería Antígona, La Lata de Bombillas, el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Galería Antonia Puyó. La imagen gráfica del ciclo ha sido realizada por el estudio zaragozano Detalier.