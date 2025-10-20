Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño

Una de las salas de conciertos y de fiestas más emblemáticas de Zaragoza puede estar cerca de plantearse su futuro ya que sus actuales propietarios han decidido ponerla a la venta en varios portales inmobiliarios. "Se pone a la venta uno de los espacios más icónicos del ocio nocturno y cultural de Zaragoza, referente en conciertos, actuaciones en directos y eventos durante más de una década", comienza el anuncio que va acompañado de una galería de fotos.

"Ubicación privilegiada, en pleno centro de la ciudad, junto al río Ebro y a escasos minutos de la basílica del Pilar, el local cuenta con la zona del pub-bar cafetería y la amplia sala de conciertos insonorizada con escenario, cabina DJ, servicios, almacén, guardarropa y zona office", prosigue el anuncio. El espacio en cuestión es la sala López que, tal y como aclara el anuncio, cuenta con licencia de apertura para la actividad de Discoteca (Grupo 3) con un aforo máximo permitido de 470 personas.

¿Cuánto vale comprar la sala?

El precio del local con el que sale a la venta está situado en 720.000 euros, ya que es un lugar, según explican, "con gran potencial de negocio, perfecto para continuar con la actividad de sala de conciertos discoteca, como para reconvertir en otro proyecto. Una ocasión excepcional para obtener un local único en Zaragoza, con una ubicación privilegiada y con vistas al Pilar. Un local con historia, identidad y proyección".

El futuro de la sala López, por lo tanto, es una incógnita ya que sus actuales propietarios (el gerente es Pedro Ortega, de Global Hostelería 2022, empresa que también fue, dentro de una UTE, la última gestora de Las Armas antes de su cierre) acaban de poner a la venta el espacio. Bien es cierto que fuentes cercanas a la operación aclaran que lo que se pone a la venta es el local y no el negocio. La realidad es que, al menos hasta abril de 2026, hay programados y anunciados conciertos que se van a celebrar.

Sin ir más lejos el próximo 24 de octubre actuará Arizona Baby y también hay citas confirmadas de, entre otros, Puño Dragón (7 de noviembre), La máquina de Turing (8 de noviembre), Viva Belgrado (19 de noviembre), La Doloritas (21 de noviembre), Telephunken (7 de febrero), Arco (7 de marzo) y Ángel Stanich (25 de abril).

Problemas solventados con el ruido

Hace un año, Urbanismo decretó el cierre de esta icónica sala zaragozana después de que el establecimiento no hubiera conseguido la licencia de funcionamiento al no haber demostrado que el sonido del equipo de música no llegaba hasta los pisos colindantes. Por ello, la propiedad tuvo que cambiar el equipo de música, colocar un equipo limitador y realizar las modificaciones de las condiciones acústicas de todo el establecimiento. "De este modo, y tras verificar la semana pasada, mediante mediciones que en la vivienda más afectada por estas cuestiones, que se cumplía con la normativa, se ha procedido a la concesión de la preceptiva licencia de funcionamiento y levantamiento de la clausura", informó Urbanismo una vez levantado el cierre temporal.

Anteriormente, la sala cambió de dueños en el año 2021 y tras cerca de dos años cerrada reabrió en enero de 2022 de la mano de Global Hostelería 2022.