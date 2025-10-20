El Spin Festival mostrará el talento local de Huesca: conciertos, artes escénicas y un pacasalles poético

Criaturas gigantes, un pasaje de los recuerdos, un original campo de minigolf artesanal, un pacasalles poético, conciertos y varias actividades de artes escénicas abierta a todos los púbicos conforman la programación del Spin Festival, que del 23 a 26 de octubre, tratará de mostrar en Huesca el gran talento local existente en materia musical y reservará un espacio muy especial para los amantes de los viodeojuegos, con el Spin Gammer.

Entre las actividades, destaca el evento gamer, dos pasacalles; dos instalaciones fijas; varios conciertos con artistas nacionales y locales y una programación de artes escénicas abierta a diferentes públicos. "Se refuerza, además, la colaboración con el Art-Lab, consolidando su papel como espacio creativo para jóvenes y como plataforma de apoyo al talento emergente", según ha apuntado la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Pilar Barrio.

El programa se inaugurará con el pasacalles, 'Possê' de Sound de Secá, que es "una explosión de percusión y danza que recorrerá el centro de la ciudad" el jueves 23 en la plaza López Allué, a partir de las 19,00 horas. El segundo pasacalles tendrá lugar el sábado a las 21,00 horas desde la plaza de Santo Domingo y en él "las criaturas gigantes de 'Les Nomades' transformarán Huesca en un mundo mágico de fantasía".

Además, este año habrá dos instalaciones fijas, una de ellas en el Plaza de San Antonio y consistirá en el Minigolf de MuMusic Circus, una instalación artesanal, de madera y llena de ingenio que transformará la plaza San Antonio en un espacio de juego, creatividad y diversión compartida. El público podrá disfrutar de esta actividad gratuita el viernes 24 de 17.00 horas a 20.00 horas; el sábado 25 de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo 26 de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

La otra instalación fija la encontraremos en la Plaza de la Catedral y propone una experiencia única con 'El Pasaje de los Recuerdos', una experiencia sensorial e interactiva creada por la compañía Minimons que invita a detenerse, recordar y compartir emociones. El público podrá vivir esta experiencia el sábado 25 de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y el domingo 26 de 11.00 a 14.00 horas en la plaza de la Catedral.

Dentro de las artes escénicas, el Spin Festival propone actuaciones de danza y otras de circo. Además, habrá música, este año los conciertos se trasladan a la plaza del General Alsina, donde también habrá food tracks, las noches del viernes y sábado. El viernes actuará a las 23.30 horas LASSI.0 y Las ninyas del Corro, mientras que el sábado, a la misma hora, estarán Dedito Finguer y Los Punsetes. Este día también habrá vermuts musicales con djs oscenses y por la tarde concierto de flamenco en la plaza López Allué, con Ismael Ramírez.

Coincidiendo con la celebración del Día de las Bibliotecas, el Spin Festival acogerá el 24 de octubre un pasacalles poético con lluvia de textos en la Biblioteca Antonio Durán Gudiol, entre otras actividades.

Una de las grandes apuestas del certamen es el Spin Festival, la gran zona gaming, en el Palacio de Congresos, que abrirá sus puertas el sábado 25 y domingo 26 de octubre. Este espacio, dotado con los últimos medios técnicos, ofrecerá una experiencia inmersiva y variada para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad, en cuatro áreas diferenciadas: zona de simuladores de conducción, zona de consolas y ordenadores, zona de realidad virtual y zona de juego móvil.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, ha manifestado que "el Spin nació tras el giro dado al festival Periferias y como respuesta al proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para escuchar las demandas de la ciudadanía". Ha agregado que "el año pasado el festival tuvo una acogida magnífica, con una altísima participación, y este 2025 llega para quedarse, mejorando aquellos aspectos que vimos que podían crecer".

Latre ha subrayado que el Spin Festival mantiene su carácter gratuito y abierto a todos los públicos, con especial atención al público joven y a la ocupación de los espacios urbanos como escenarios culturales.