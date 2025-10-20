Teatro de la Estación: 30 años de "resistencia" desde un escenario que en su día fue un muelle de carga

El Teatro de la Estación de Zaragoza está a punto de dar comienzo a su temporada número 30. Se dice pronto, pero no es nada habitual en España que un teatro de iniciativa totalmente privada (aunque con apoyo público) celebre tres décadas de programación teatral ininterrumpida (salvo el obligado parón por el covid). El escenario de la calle Domingo Figueras Jariod, junto a la Aljafería, lo ha conseguido a base de «tenacidad, ilusión y amor por el teatro», y con su escuela como gran balón de oxígeno del proyecto.

«Cuando abrimos en junio de 1996 nadie hubiera dicho que íbamos a durar tanto tiempo. Para el teatro siempre es un estupendo mal momento, pero aquí seguimos 30 años después gracias, entre otras cosas, al apoyo y el cariño del público zaragozano», subraya Fernando Vallejo, director gerente de la Estación y director adjunto de la compañía Tranvía Teatro, dirigida por Cristina Yáñez y motor fundamental del proyecto.

Ha llovido mucho desde que el teatro abrió sus puertas en el antiguo muelle de carga de lo que en su día fue la empresa zaragozana Transportes Lacasa. Yáñez y su Tranvía necesitaban un lugar donde desembarcar con sus propuestas escénicas; acondicionaron el viejo local y lo convirtieron en una de las salas alternativas más reconocidas de España. «Llevamos tanto tiempo que ya nos conocen muchas compañías nacionales e internacionales. Eso ayuda, pero la espada de Damocles siempre está ahí», reconoce Vallejo, que lleva embarcado en el proyecto desde sus orígenes.

Cristina Yáñez, hace unos años en la puerta del Teatro de la Estación. / ÁNGEL DE CASTRO

Uno de los mejores salvavidas que encontró la Estación fue la escuela que creó hace ya muchos años para los amantes del teatro aficionado. Actualmente cuenta con 17 grupos y 340 alumnos (de los 7 a los 85 años) y sus matrículas siguen abiertas aunque «con listas de espera en todos los grupos». «Es una de las columnas vertebrales del proyecto y lo que nos ha permitido tener ingresos regulares», reconoce Vallejo.

La escuela, sin embargo, no se entendería por sí sola sin estar unida a la sala y a la compañía Tranvía Teatro. Y por eso es tan importante que la Estación siga programando todas la temporadas. La que ahora echa a andar comenzará a celebrar su 30 aniversario con la vista puesta en 2026. «Empezamos ya, pero queremos que el año que viene sea especial porque no siempre se cumplen tres décadas», reconoce Vallejo.

La programación de otoño

Su temporada de otoño arrancará el próximo 31 de octubre con el estreno de Patio de Sombras, el nuevo espectáculo lírico y de ópera de la compañía aragonesa Mikrópera, dirigida por Zelia Lanaspa. Le seguirá del 10 al 16 de noviembre la II Muestra Internacional de Teatro, un encuentro impulsado por Tranvía Teatro que traerá a compañías de Italia, Portugal, Angola, Georgia y España, con espectáculos en varios idiomas y sobretítulos en castellano.

La programación teatral de este otoño se completará con propuestas nacionales de primer nivel como Tres cosas (Producciones Circulares), Damas Malditas (Arden Producciones), Escupir al cielo (Azar Teatro), Querencia (Hongaresa de Teatro) o ¿Está Gila? (de la zaragozana Zootropo Teatro), que cerrará el año con humor y un homenaje al mítico Gila.

Fiel a su apuesta por la danza contemporánea, el teatro dirigido por Cristina Yáñez volverá a celebrar del 8 al 14 de diciembre la tercera edición del Festival Órbita Danza, con cinco compañías llegadas de Brasil, Portugal, Andalucía, Extremadura y Madrid.

Mientras sigue actuando por toda España e incluso en el extranjero, Tranvía Teatro también se sumará al 30 aniversario de la Estación con el estreno en noviembre en Italia de Llueve y hace sol en París (dirigida por la propia Yáñez) y con la coproducción El camino de la sal, que llegará a la Estación en diciembre. Todas las entradas, desde los 15 euros, ya están a la venta en su web (hay un bono amigo de 60 euros para cinco espectáculos).