Una gran (y mediática) soprano española actúa en Cariñena

El Divino Festival anuncia una nueva cita para el próximo 8 de noviembre

Ainhoa Arteta durante una actuación.

Ainhoa Arteta durante una actuación. / DEUXQUINZE

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

El Divino Festival, herededo de El Bosque sonoro aunque emplazado en Cariñena, sigue desvelando sorpresas y acaba de anunciar una cita muy especial, la que vivirá el municipio con una de las sopranos españolas más famosas y mediáticas del momento. En el marco de la celebración del Día Mundial del Enoturismo y del reconocimiento de Cariñena como Ciudad Europea del Vino, llega, aseguran, "una cita inolvidable con la música y la emoción".

"Hablar de Ainhoa Arteta es hablar de sutileza, expresión y excelencia", explican desde el Divino Festival, que prosiguen, "una de las sopranos más aclamadas de la escena internacional —con actuaciones memorables en el Metropolitan de Nueva York, La Scala de Milán o la Ópera de París".

Recorrido por las grandes árias

Arteta actuará acompañada por el barítono Luis Santana y el maestro Víctor Carbajo, y hará un recorrido por grandes arias de ópera y piezas sacras como 'O mio babbino caro' o 'Nessun dorma'."Un auténtico masaje para el alma. Una velada para sentir y recordar", concluyen desde la organización.

La cita será en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cariñena el 8 de noviembre, a partir de las 19.30 horas. Como es habitual en este festival, la entrada se adquiere comprando una botella de vino por 19,5 euros y se pueden comprar a través de la web del festival.

