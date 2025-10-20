Vuelve la Fiesta del Cine: estas son las salas de Zaragoza con entradas a 3,50 euros y así se pueden conseguir

La XXV edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Durante esos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros. Así, los amantes del séptimo arte en Aragón tienen una cita ineludible para volver a disfrutar del cine en pantalla grande.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de octubre por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines. Y como es ya habitual, no será necesario acreditarse previamente para disfrutar del evento. Toda la información de la Fiesta del Cine ya está disponible en www.fiestadelcine.com y en los perfiles de Fiesta del Cine en Instagram, Facebook, TikTok y X.

La organización de la Fiesta del Cine en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España impulsaron desde el 2022 la figura del embajador de la Fiesta del Cine. Los intérpretes ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste -Mejor Actriz Protagonista por 'La Infiltrada'- y Eduard Fernández -Mejor Actor Protagonista por 'Marco'-, son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine, tomando el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior.

En Zaragoza, los cines participantes en esta nueva Fiesta del Cine serán los Artesiete La Torre, los Palafox, los Aragonia, Cinesa Puerto Venecia y Cinesa Grancasa. En Huesca participará Cineápolis Cinemundo y en Teruel el Cine Maravillas.