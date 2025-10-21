El cine de animación regresa esta semana a Ainzón con Animainzón

El cine de animación vuelve a ser protagonista en la localidad zaragozana de Ainzón del 24 al 26 de octubre con las XXII jornadas de cine Animainzón, que se completa con actividades para escolares, taller de experiencias interactivas y proyección de cortos y cine infantil. Esta iniciativa ha sido presentada este martes por el diputado provincial Eduardo Arilla, la alcaldesa del municipio Paula Cruz y la coordinadora del festival María del Pino Aínsa.

Paula Cruz ha recordado que se trata de la 22 edición de Animainzón, lo que supone "un esfuerzo grandioso para un pueblo tan pequeño", y ha hecho hincapié en que "es un evento muy importante también para las escuelas de cine de animación porque supone un referente y una lanzadera".

La coordinadora del festival ha recordado que este certamen está dirigido a realizadores residentes en España porque se pretende potenciar y dar visibilidad a la animación nacional, así como ha explicado que en esta ocasión se han recibido un total de 147 cortometrajes sobre todo de Madrid, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.

El programa arrancará el día 24 de octubre, a las 12.30 horas, con actividades dirigidas a los escolares en el colegio El Pomillo de Ainzón, donde decidirán en quién recae el Premio de Jurado Escolar. A las 19.30 horas, se celebrará la inauguración de las jornadas con una charla divulgativa a cargo de Nabegos sobre experiencias interactivas audiovisuales, una cita que incluirá la presentación de diferentes proyectos realizados y análisis de distintas tecnologías audiovisuales interactivas.

El sábado comenzará a las 11.00 horas con el taller de experiencias interactivas con entrada libre, al que seguirá a las 18.30 horas el certamen nacional de cortos de animación con 14 propuestas que optan al premio. Asimismo, el domingo contará con la proyección de la película infantil 'Elio' y, a las 18.30 horas, se clausurará con la entrega de galardones.