El Ministerio de Cultura licita la redacción del proyecto de la primera fase de restauración de la catedral de Huesca
La licitación cuenta con un importe aproximado de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 30 meses
El Ministerio de Cultura ha publicado este martes en el Portal de Contratación del Estado el anuncio de licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio y coordinación de seguridad y salud y dirección de obra y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de la envolvente y actuaciones urgentes en la catedral de Huesca.
La intervención propuesta se enmarca dentro del Plan Nacional de Catedrales y sigue la ruta establecida en el programa del Plan Director de la catedral de Huesca, que presentó el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el pasado mes de diciembre.
Conservación de la catedral
El contrato contempla la redacción del proyecto técnico y dirección de las obras previstas y se centra en aquellos trabajos que se consideran prioritarios para garantizar la conservación de la catedral. En este sentido, destacan la realización de las acciones necesarias para consolidar y restaurar las fachadas y cubiertas del edificio en el sector correspondiente a la iglesia-catedral. También se consolidarán restos arqueológicos ubicados en el entorno del claustro.
El contrato está valorado en 294.949,60 euros y tiene una duración de 30 meses, de los cuales los seis primeros meses se destinarán a la redacción del proyecto y los 24 meses restantes a la dirección facultativa, ejecutiva y de coordinación de seguridad y salud de las obras.
- El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Los entresijos de un saqueo histórico en el cementerio de Zaragoza: quiénes eran, cómo actuaban, dónde vendían los objetos robados y bulos malintencionados
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda