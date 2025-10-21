Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ministerio de Cultura licita la redacción del proyecto de la primera fase de restauración de la catedral de Huesca

La licitación cuenta con un importe aproximado de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 30 meses

La restauración de la catedral de Huesca está un poco más cerca.

HUESCA

El Ministerio de Cultura ha publicado este martes en el Portal de Contratación del Estado el anuncio de licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio y coordinación de seguridad y salud y dirección de obra y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de la envolvente y actuaciones urgentes en la catedral de Huesca.

La intervención propuesta se enmarca dentro del Plan Nacional de Catedrales y sigue la ruta establecida en el programa del Plan Director de la catedral de Huesca, que presentó el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el pasado mes de diciembre.

Conservación de la catedral

El contrato contempla la redacción del proyecto técnico y dirección de las obras previstas y se centra en aquellos trabajos que se consideran prioritarios para garantizar la conservación de la catedral. En este sentido, destacan la realización de las acciones necesarias para consolidar y restaurar las fachadas y cubiertas del edificio en el sector correspondiente a la iglesia-catedral. También se consolidarán restos arqueológicos ubicados en el entorno del claustro.

El contrato está valorado en 294.949,60 euros y tiene una duración de 30 meses, de los cuales los seis primeros meses se destinarán a la redacción del proyecto y los 24 meses restantes a la dirección facultativa, ejecutiva y de coordinación de seguridad y salud de las obras.

