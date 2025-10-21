Sara Fernández acusa a "retiradas anómalas masivas de invitaciones" el 'pinchazo' del Padre Guilherme en Zaragoza

La polémica en torno al Padre Guilherme sigue coleando y este martes ha llegado a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza a instancias, precisamente, de Vox, el partido que auspició el acto bendecido por el consistorio. Julio Calvo, portavoz en la comisión de Vox, le ha preguntado a la concejala de Cultura del consistorio, Sara Fernández, si hubo "alguna punta anómala o infrecuente de inscripciones en fechas u horarios concretos" a la hora de reservar las invitaciones para el acto.

Sara Fernández ha asegurado en respuesta a Calvo que "hay sospechas más que certezas" de que "hubo movimiento para tratar de entorpecer el éxito del acto". Y es que, según la concejala, "la empresa tiquetera nos ha trasladado que hubo picos de retiradas de invitaciones masivas en un momento muy rápido que no fueron un comportamiento habitual y parece un movimiento orquestado" y, además, ha proseguido, "hablando con los trabajadores del Auditorio nos trasladan que no es normal que se llene la sala y luego acudan solo 300 personas". Y es que, ha insistido Sara Fernández, "no es normal que pase eso cuando luego fueron 20.000 personas a la plaza del Pilar".

"Apuesta por la vida"

El cura DJ estuvo acompañado en el acto del Auditorio por representantes municipales con la concejala de Cultura, Sara Fernández, liderando la comitiva, junto Eva Torres, que asistió en representación de la ultraderecha. La alcaldesa, Natalia Chueca, llegó al final del acto. Chueca afirmó, en su intervención sobre el escenario, que el sacerdote hacía vivir a Zaragoza "un momento importante" en la previa de las fiestas del Pilar. "Zaragoza apuesta por la vida, por la ilusión, por el cristianismo y por los valores espirituales que se mantienen desde hace 2.000 años", aseveró Chueca, en referencia al bimilenario del Pilar, presentado este viernes.