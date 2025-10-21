La DPZ conmemora el 125 aniversario del nacimiento de María Moliner dedicándole una sala en la Institución Fernando el Católico

La Diputación de Zaragoza ha conmemorado el 125 aniversario del nacimiento de María Moliner, que se está celebrando este año, dedicándole una sala de la Institución Fernando el Católico (IFC) a la filóloga, bibliotecaria y lexicógrafa nacida en Paniza. En el acto, al que ha asistido la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, se ha descubierto también un retrato obra del pintor José Luis Cano y se ha proyectado el documental 'María Moliner. Tendiendo palabras', de Vicky Calavia.

La vicepresidenta de la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha abierto el acto, en el que han intervenido también el director de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell; y el autor del retrato, José Luis Cano.

La sala María Moliner -antes denominada sala de publicaciones- forma parte de la Institución Fernado el Católico, dependiente de la Diputación de Zaragoza. Entre las miles de publicaciones que la IFC ha editado a lo largo de su historia, destacan cuatro en las que se hace alusión a la labor de María Moliner: 'El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época', de José Luis Aliaga y María Pilar Benítez; 'La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance y perspectivas', de María Antonia Martín y José Luis Aliaga; el díptico 'María Moliner'; y 'Aspectos de lexicografía española', de José Luis Aliaga.

Acrílico sobre lienzo

El retrato se ha descubierto en la sala María Moliner. Se trata de un acrílico sobre lienzo obra del pintor José Luis Cano con un marco creado por la artista Marisa Yera con el que se rinde homenaje a la destacada filóloga en el que se observa a María Molliner con su propio diccionario en las manos sobre un fondo en el que pueden leerse las acepciones de la palabra “fondo”.

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza ha puesto en valor la figura de María Moliner y su “gran proeza”, el 'Diccionario de Uso del Español (DUE)'. “Una obra colosal, que escribió ella sola en su propia casa”, ha resaltado Ladrero. “Con la apertura de la sala María Moliner hacemos más visible la apuesta de la Diputación por la memoria democrática y el papel de las mujeres. Este espacio institucional simboliza la convergencia de dos ideas: recuperar a quienes el franquismo intentó silenciary proyectar su legado hacia el futuro. Dedicamos esta sala a una mujer porque queremos que nuestra cultura oficial sea inclusiva y reparadora”, ha destacado la vicepresidenta de la DPZ.

"Recordar su valentía"

Por su parte, Trébol ha recordado que la Diputación de Zaragoza hace ya 40 años que puso en marcha la Cátedra lingüística María Moliner dirigida por una mujer, María Antonia Martín. “Recordar a María Moliner y su valentía ante los hombres hizo que el mundo sea hoy más igualitario y mejor” , ha aseverado la vicepresidenta de la Institución Fernando el Católico de la DPZ.

El acto de conmemoración ha finalizado con la proyección del documental 'María Moliner. Tendiendo palabras' de Vicky Calavia, en el que una presencia femenina nos conduce a través de los hechos importantes en la vida de María Moliner, destacando los términos que los definen y dibujan, y las definiciones que de éstos ofrece María en su propio diccionario, de manera que es una narración contada a través de sus propias palabras, destacando la fuerte impronta que la personalidad de María plasma en su obra magna: el Diccionario de Uso del Español.