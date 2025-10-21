La Oreja de Van Gogh también agota las entradas de su segundo concierto en Zaragoza

Ya no hay elucubraciones. Es una confirmación. La locura por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh está desatada, la nostalgia ha hecho su trabajo con fuerza por mucho que uno de los miembros fundadores, Pablo Benegas, haya decidido dar un paso atrás en esta ¿nueva? etapa de la banda donostiarra.

Si las entradas para la primera cita (el 9 de octubre) apenas duraron una hora, las del segundo (el 10 de octubre) anunciado visto el nivel de venta de entradas han durado algo más pero también han volado hasta agotarse (apenas queda alguna suelta). Es decir, La Oreja de Van Gogh ha llenado dos pabellones Príncipe Felipe en unas horas. O lo que es lo mismo, ha vendido más de 16.000 entradas para sus dos conciertos que se celebrarán, no lo olvidemos, dentro de un año. Un hito al alcance de muy pocas formaciones por mucho que el mercado de la música en directo esté desatado.

Comunicado de regreso de Amaia Montero

Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.

Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.