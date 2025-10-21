La Oreja de Van Gogh también agota las entradas de su segundo concierto en Zaragoza
La banda ha desatado la locura tras el regreso de Amaia Montero a la formación
Ya no hay elucubraciones. Es una confirmación. La locura por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh está desatada, la nostalgia ha hecho su trabajo con fuerza por mucho que uno de los miembros fundadores, Pablo Benegas, haya decidido dar un paso atrás en esta ¿nueva? etapa de la banda donostiarra.
Si las entradas para la primera cita (el 9 de octubre) apenas duraron una hora, las del segundo (el 10 de octubre) anunciado visto el nivel de venta de entradas han durado algo más pero también han volado hasta agotarse (apenas queda alguna suelta). Es decir, La Oreja de Van Gogh ha llenado dos pabellones Príncipe Felipe en unas horas. O lo que es lo mismo, ha vendido más de 16.000 entradas para sus dos conciertos que se celebrarán, no lo olvidemos, dentro de un año. Un hito al alcance de muy pocas formaciones por mucho que el mercado de la música en directo esté desatado.
Comunicado de regreso de Amaia Montero
Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.
“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.
Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)