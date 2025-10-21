Pedro Botero ya tiene su documental: la mítica banda de Casetas que entusiasma al batería de Alcalá Norte

Los asistentes al último Vive Latino que conocían el rock duro de Pedro Botero se sorprendieron gratamente al ver que el batería de Alcalá Norte salió al escenario con una camiseta de la mítica banda de Casetas. La anécdota no pasa de ser un chascarrillo más, pero confirma que el emblemático grupo aragonés ha dejado una huella difícil de borrar entre miles de seguidores. Y algunos bien jóvenes como en el caso de Jaime Barbosa, uno de los líderes de la banda revelación del momento en España.

La anécdota no pasó desapercibida entre los componentes de Pedro Botero. "A raíz de eso descubrimos que es miembro de nuestro club de fans en Facebook. La verdad que siempre hace ilusión ver que tu propuesta gusta y llega a compañeros de la profesión, y más si son jóvenes", reconoce el bajista de Pedro Botero, Nano Pérez.

Han pasado más de 50 años desde que la banda echara a andar en un local de ensayo de Casetas (se fundó en 1973), pero tanto tiempo después el grupo sigue estando de actualidad. Estos días especialmente, porque el próximo domingo 26 de octubre se estrena el documental que ha dirigido la aragonesa Etna N. Romero. 'Las Calderas de Pedro Botero' se proyectará a las 11.00 horas en el Centro Cívico Joaquín Carbonell de Casetas y las invitaciones (quedan muy pocas) aún se pueden recoger en el bar El Pozal del barrio rural.

El 26 de noviembre habrá una nueva oportunidad de verlo en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza (18.30 horas) y posteriormente el documental prevé inicar su recorrido por festivales. "Queremos presentarlo en citas que estén especializadas en proyectos audiovisuales relacionados con la música y en un futuro creemos que también podría interesar a la televisión autonómica", ha indicado Romero en la presentación celebrada este martes en Linacero Café.

Producido por la aragonesa El Kappa Producciones, el documental rescata la historia de una banda que marcó una época y que sigue latiendo medio siglo después. De hecho, el grupo resurgió en 2014 y aún hoy sigue en activo y ofreciendo conciertos. "Si seguimos es porque nos apasiona tocar. Ensayamos dos o tres veces por semana independientemente de si tenemos bolo o no", ha destacado Nano Pérez en la presentación.

El bajista, que lleva 42 años en Pedro Botero, ha reconocido que toda la banda recibió con gran ilusión la propuesta del documental y destaca el mérito de que el grupo siga en activo tantos años después: "Ahora es más difícil tocar en directo que antes porque hay menos salas y menos dinero, pero seguimos actuando por toda España". No en vano, el próximo 8 de noviembre tocan en Bilbao y el 15 del mismo mes en Murcia, después de que hace solo unos días actuaran en las Food Trucks de las Fiestas del Pilar.

A través de entrevistas a sus miembros fundadores, colaboradores y figuras clave en su trayectoria, el documental recorre la historia del grupo y explora los desafíos y sacrificios que supuso en algunos momentos mantener viva la llama del rock. "Dura 91 minutos y también hemos incluido material inédito y grabaciones históricas", ha apuntado Romero.

Repercusión nacional

El resultado es un relato coral que va más allá de la música: una historia de identidad, amistad y resistencia, contada desde el corazón del barrio que los vio nacer. Un profundo homenaje a la autenticidad y la pasión, mostrando cómo Pedro Botero forjó su identidad a contracorriente, manteniéndose fiel a sus raíces y a su sonido.

Su mezcla de rock duro, letras comprometidas y estética inconfundible les hizo destacar en el panorama estatal durante los años más intensos del heavy nacional. Publicaron varios discos durante la década de los 80 y primeros 90 y compartieron escenario con grandes nombres del rock estatal.

La idea de hacer el documental nació precisamente en 2016, tras la colaboración en uno de los videoclips del grupo tras su regreso a los escenarios y a propuesta de Daniel Longás, guionista del documental. "Está hecho desde el cariño y la admiración, es un homenaje a todos los músicos que han pasado por el grupo, y a una historia de esfuerzo e identidad que hemos querido que fuera contada en primera persona por sus protagonistas", ha concluido la directora.