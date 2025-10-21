Rufián sobre su baile con Ester Expósito: "Me tocó a mí y me grabaron, peor sería robar que bailar"

El catalán Gabriel Rufián, uno de los diputados más mediáticos, visitó este lunes 'La revuelta' donde abordó sin tapujos su polémico baile con Ester Expósito, que trascendió tras la grabación de una persona anónima en un bar y que publicó en redes sociales.

David Broncano intentó introducir el tema con tiento, pero fue el propio Rufián el que lo abordó directamente: "No gusta el foco mediático en tema de salseo que dices tú. Pero esto no fue nada. Iba con unos amigos, principalmente con un amigo que se casa y coincidimos con otro grupo en el que que estaba una actriz maravillosa y simpatiquísima (se refiere a Ester Expósito). Nos conocimos, hablamos y le comenté lo valiente que era en cuanto a su significación con Gaza y con alguna causa política porque me parece que se la juega un poco", explicó Rufián antes de llegar al quid de la cuestión.

"Me tocó durante un minuto"

"Bailó con todo el mundo porque es simpatiquísima y en una de estas me tocó a mí durante un mintuo y me grabaron. La gente saca el móvil todo el rato. No gusta pero es lo que hay, peor sería robar, peor que bailar es robar", dijo con contundencia el político.

Rufián tampoco esquivó las preguntas clásicas que suele hacer David Broncano sobre cuánto dinero tienen en el banco y sobre las relaciones sexuales mantenidas en el último mes a las que contestó de golpe: "28.000 euros y seis puntos", y confesó que se acaba de comprar un "coche de segunda mano" y que es un "mal conductor y corro mucho".

El perfil de 'La revuelta' siguió con la broma: "Yo sigo pensando que ese baile con Ester Expósito era IA. España no te la crees a veces".

El diputado de Esquerra Republicana está casado con Marta Pagola, con quien tuvo un hijo en 2024. Antes estuvo casado con Mireia Varela, con quien tiene un hijo de 14 años.