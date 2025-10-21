El Teatro del Mercado se llena de malabares, títeres y música con 'La sombrerería de Quita y Pon'

Hace ya muchos años que Alejandro García Sierra (Jano), hijo y sobrino de los emblemáticos payasos aragoneses Kiny y Serrucho, se enroló en la compañía familiar haciendo aún más grande Producciones Kinser. Desde entonces ha participado en numerosos espectáculos, pero el que se presenta esta semana en el Teatro del Mercado le hace una ilusión especial. "Compartirlo con mi hermana va a ser muy bonito. Soñábamos con hacer algo juntos y por fin se ha hecho realidad", ha indicado este martes Jano en la presentación celebrada en el Teatro Principal.

Y es que Alejandro y su hermana Silvia han decidido unir fuerzas y talento en la nueva propuesta de Producciones Kinser. Se titula 'La sombrerería de Quita y Pon' y con ella la compañía "amplía el foco a todas las generaciones", como ha señalado en la presentación el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo.

Esta comedia, un espectáculo multidisciplinar que bebe del surrealismo de la figura del clown y en el que caben la música, los títeres, los malabares y la pantomima, se representará de jueves a domingo en el Teatro del Mercado (las entradas ya están a la venta en la web a un precio de 15 euros).

Silvia y Jano darán vida a Poncio y Quiteria, dos hermanos totalmente diferentes. Mientras que ella es meticulosa, seria y responsable, él es un soñador, caótico y lleno de ideas desordenadas. Sus personalidades chocan una y otra vez, y la tienda, llena de sombreros con vida propia que hablan, cantan y hasta vuelan, es testigo de sus desencuentros. Cuando una amenaza hace peligrar el negocio, los sombreros mágicos empiezan a revelar recuerdos, emociones y secretos que ambos intentan esconder.

En esta historia "tierna y divertida", el espectador descubrirá que el amor de la familia "todo lo puede y que todo es cuestión de dar y recibir, o, tal vez, de quitar y poner". "Es un homenaje a la familia fuera y dentro del escenario, pero también a los sombreros, los bombines de los payasos, y al humor”, ha apuntado Silvia.

Por su parte, Raúl Herrero, autor del texto, ha explicado que ha creado "un bastidor que la compañía Kinser ha ido llenando con numerosos elementos: música, títeres, malabares, pantomima...y con toda su ilusión y su pasión. Esta obra es un ejemplo de su habilidad para unir técnica escénica, creatividad y valores familiares, un espectáculo, en suma, que combina lo profundo con lo lúdico, creado para divertir y emocionar".

Entradas y horarios

Sin perder nunca de vista su compromiso de dignificar la figura del payaso clásico, la compañía familiar Producciones Kinser ha ido introduciendo en los últimos años un componente cada vez más teatral en sus espectáculos, incluyéndolos dentro de una trama. Además, han ido añadiendo otras disciplinas como la pantomima, los malabares, el teatro gestual, el uso de instrumentos o la incorporación de canciones. Ahora, su nueva propuesta contiene un poco de todo ello

'La sombrerería de Quita y Pon' cuenta con la dramaturgia de Raúl Herrero y la dirección de Joaquín García Kiny. El diseño del espacio escénico y el material gráfico es obra de Óscar Sanmartín, con escenografía de Manolo Pellicer y diseño de vestuario de Lucía Igual. Los arreglos musicales son de Pedro Alguacil, mientras que la iluminación y el sonido corren a cargo de Alfonso Félez y los audiovisuales, de Jacob Roncalés.

Las funciones del jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20 horas, mientras que el domingo lo hará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros, con bonificación en la sesión de este jueves.