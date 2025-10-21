Tomás Rufo, Daniel Luque, Aarón Palacio y Cristiano Torres recibirán el premio Nicanor Villalta

El Gobierno de Aragón ha aprobado, previa deliberación y propuesta formulada por el jurado en su reunión del pasado 15 de octubre, la concesión de la segunda edición de los premios Nicanor Villalta a la mejor faena del año 2025 a los diestros Tomás Rufo y Daniel Luque, además de conceder el galardón ex aequo a los toreros aragoneses Aarón Palacio y Cristiano Torres.

Tomás Rufo ha sido merecedor por segundo año consecutivo de este premio por su actuación ante el sexto toro de la tarde del 13 de agosto en la Feria de la Albahaca. Reconoce el jurado una faena “marcada por el temple, el mando y la entrega”, en la que logró “una comunión perfecta con un toro de extraordinaria bravura” y realizó una faena que se erige como “símbolo de excelencia y autenticidad”.

Con relación a la Feria del Pilar, el jurado ha premiado la faena de Daniel Luque al quinto toro del 11 de octubre, un ejemplar “exigente” ante el que ofreció una lidia de “profunda madurez, temple y entrega”. “Su actuación, marcada por la honestidad torera, el dominio técnico y la sensibilidad estética, reafirmó el prestigio de la tauromaquia en Aragón”, ha subrayado el jurado.

Fomento de la tauromaquia

Y también han concedido ex aequo el premio a la nueva generación de grandes toreros aragoneses, personalizada en Aarón Palacio y Cristiano Torres por sus “recientes y exitosas alternativas” y también por “su contribución al fomento de la tauromaquia de nuestra comunidad”. “Ambos han encendido la ilusión de la afición y devuelto a los ruedos el entusiasmo del público joven. Los dos representan una generación comprometida con la tradición y el futuro del toreo, ejemplo de disciplina, esfuerzo y respeto por la tauromaquia y son un orgullo para Aragón por su capacidad de atraer a nuevos públicos y mantener viva una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestra tierra”, ha valorado el jurado.

En última instancia, se ha declarado desierto el premio correspondiente a la mejor faena de la temporada taurina de Teruel al considerar que “ninguna actuación alcanzó el nivel de singularidad, inspiración y perfección que este premio exige”. Una decisión que responde al compromiso del jurado con la “excelencia artística, la profundidad técnica y la emoción auténtica” que deben caracterizar a una faena “merecedora de tal distinción”.