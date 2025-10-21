Zaragoza será punto de encuentro entre la literatura y la edición con el VI ENDEI Norte

El ENDEI Norte, el principal salón profesional y del libro del Norte de España, llega a Zaragoza. El punto de encuentro estratégico de la literatura y la edición celebrará su sexta edición del 22 al 24 de octubre en el edificio de Caja Rural de Aragón. Para esta cita más de veinte editoriales independientes de prestigio nacional han confirmado ya su participación.

Durante los tres días del evento se realizarán presentaciones, mesas redondas, speed dating entre autores, ilustradores y editores, talleres infantiles y un mercado del libro de novedades y edición independiente. Los actos tendrán lugar en Caja Rural de Aragón, donde se reunirán autores como José Luis Melero, Antón Castro, Espido Freire, Luis Zueco, José María Gallego, Angélica Morales y Joaquín Berges.

El encuentro estará lleno de oportunidades literarias y actividades abiertas para todos los públicos. En jornadas intensivas de trabajo, en las mesas redondas se hablará de temas como la edición de poesía, la literatura infantil y juvenil, editar en otras lenguas o el perfil de autor que buscan las editoriales, entre otros temas de interés.

Además, se organizarán 'speed datings' donde autores o ilustradores tendrán ocasión de reunirse con varias editoriales participantes y dar a conocer su trabajo. Para apuntarse sólo es necesario mandar un email a ‘salonprofesionaldellibro@gmail.com’ y se le adjudica a cada escritor un turno de presentación de 5 minutos con un editor.

Endei Norte comenzará con una tertulia única entre los actuales premios de las Letras Aragonesas, Antón Castro y José Luis Melero, que tendrá lugar el 22 de octubre, a las 18.30 horas. El encuentro también contará con exposiciones y presentaciones literarias como ‘La isla del Tesoro’, de Reino de Cordelia y con la presencia de su editor Jesús Egido y le acompañará el ilustrador José María Gallego, de Gallego y Rey. Para el público más joven habrá talleres infantiles y tendrá lugar la presentación de ‘Animales de Poder 2’, de la mano de sus autoras María Frisa y Juana Cortés.

La apertura del mercado del libro especializado será otro de los actos que caracterizarán la jornada, donde se darán cita puestos de diferentes editores, una selección de títulos de editores nacionales y puesto librero.

El objetivo de este evento es fortalecer el ecosistema editorial independiente, fomentar el descubrimiento de nuevas voces, dinamizar el acceso a catálogos culturales singulares y ampliar alianzas interterritoriales. La actividad está financiada por Gobierno de Aragón, Zaragoza Cultural, Ministerio de Cultura, Caja Rural de Aragón y cuenta con el apoyo de Aeditar.