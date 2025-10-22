La Almunia apuesta por más programación cultural: música, teatro y espectáculos familiares

La cultura vuelve a tomar protagonismo en La Almunia de Doña Godina con una programación que apuesta por la música, el teatro, el humor y los espectáculos familiares. El Salón Blanco será el epicentro de la actividad escénica y acogerá entre octubre y enero una serie de propuestas pensadas para todos los públicos, con artistas de reconocido prestigio y compañías consolidadas en el panorama nacional.

La cantante Lorena Margalló y el guitarrista Rubén Jiménez serán los primeros en subirse al escenario, y les seguirá la aragonesa Marisol Aznar, los Titiriteros de Binéfar, Teatro Che y Moche o STRAD-El violinista rebelde. La temporada tiene entradas a la venta y contará con un bono a precios populares para jóvenes y jubilados para hacer la cultura más accesible a todos los públicos. Estos precios oscilan entre 3.50 euros y 6.20 euros, a excepción de la primera obra de 2026, perteneciente al circuito PLATEA, que tendrá un coste de 12 euros para todos los públicos.

"Retomamos la actividad cultural de teatro tras el parón de verano y las actividades en la calle, y lo hacemos con una programación muy variada, con la idea de pasarlo bien y de la ilusión de acudir al teatro como un placer más. Tenemos una gran oferta cultural para disfrutar con familia y amigos, y esperamos que la gente disfrute mucho de las obras tan cuidadosamente seleccionadas", ha explicado la concejala de Cultura de La Almunia de Doña Godina, Marisa Martínez.

Por su parte, la programadora y técnica de cultura, Anabel Langarita, ha indicado que "la gente estaba deseando que llegase de nuevo la programación. Ponemos precios simbólicos a una programación amena, creada con mucho cariño y que esté año va a tener mucha música y sobre todo de una calidad increíble. Entre todas las obras acumulamos varias nominaciones a los Premios MAX, los grandes galardones del teatro en nuestro país".

Música, teatro y danza

La nueva temporada de teatro en La Almunia arranca el sábado 25 de octubre, a las 20.00 horas con el concierto 'Entre Luz y Chavela', interpretado por Lorena Margalló (voz) y Rubén Jiménez (guitarra). El dúo ofrecerá un recorrido por los grandes temas de Luz Casal y Chavela Vargas, fusionando boleros, folk, baladas, pop y blues.

Margalló, cantante fragatina con una voz profunda y expresiva, y Jiménez, guitarrista de gran sensibilidad técnica, forman una pareja artística que ya dejó huella en el Festival Godina de la localidad. Ambos unen su talento para emocionar al espectador con sus mensajes profundos a través canciones muy reconocidas en el imaginario colectivo.

La siguiente en subir a las tablas del Salón Blanco almuniense será Marisol Aznar, reconocida actriz zaragozana por sus papeles en Oregón Televisión y sus obras de comedia que también han dejado huella en la localidad. Esta vez, el sábado 15 de noviembre con '¡¡Madre mía!!', trae un espectáculo que mezcla monólogo, música y participación del público para reflexionar en clave humorística sobre el papel de las madres en la sociedad, las diferencias generacionales y las historias que nunca se contaron.

Una de las novedades de este año en la programación teatral de otoño-invierno es su extensión hasta el mes de enero para poder seguir disfrutando de cultura de primer nivel. El comienzo de 2026 contará con las obras incluidas en el circuito PLATEA del Ministerio de Cultura, en el que La Almunia de Doña Godina vuelve a estar incluido un año más, de nuevo como único municipio de la provincia de Zaragoza.

El 3 de enero a las 20.00 horas, el violinista STRAD abrirá el año con 'Ícaro', un espectáculo musical de gran formato que combina virtuosismo, narrativa y emoción. Con una trayectoria profesional de nivel internacional y una estética rompedora, STRAD se ha consolidado como uno de los artistas más innovadores del panorama musical actual.

Finalizará la programación el 17 de enero con 'Memorias de trapo' de la compañía andaluza LaMona Danza, una combinación para público familiar de danza y teatro que cuenta la historia de una joven que lleva consigo una montaña de recuerdos, vivencias y raíces.

Propuestas para todos los públicos

El público familiar también tendrá su espacio en la programación. El sábado 22 de noviembre, a las 18.00 horas, Los Titiriteros de Binéfar presentan 'El abrazo', una propuesta que combina ternura, música y valores. La compañía oscense es muy reconocida en La Almunia y no podía faltar para celebrar su 50 aniversario haciendo teatro para todas las edades.

La música zíngara de la familia Poliedrich invadirá el teatro con 'Un día feliz' de la compañía Teatro Che y Moche, y que continúa la historia de la obra 'El Funeral'. Un loco concierto que recorre las aventuras tragicómicas de tres generaciones de músicos eslavos combinando magia y realismo. La obra podrá disfrutarse el sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas.

'Bunji, la pequeña koala' será la protagonista de la obra representada el sábado 20 de diciembre a las 18.00 horas. La compañía catalana Festuc Teatre trae esta enternecedora historia que ahonda en la diversidad, la importancia de la amistad y del cuidado de la naturaleza. La obra cuenta con el reconocimiento de ser el espectáculo finalista a la Mejor Producción en los Premios Max 2024.

El público ya puede comprar sus entradas, y podrá hacerlo hasta horas antes de cada función, a través de la taquilla habilitada en la página web del Ayuntamiento. También inmediatamente antes de cada función podrán adquirirse en la taquilla del Salón Blanco.