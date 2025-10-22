Carlos Escobedo (Sôber) aplaza su concierto de esta semana Zaragoza: "Esto nos impide ofrecer el espectáculo con la calidad que os merecéis"

Este viernes 24 de octubre, Carlos Escobedo tenía previsto actuar en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, dentro de su gira 'Carlos Escobedo en estado puro'. Sin embargo, las circunstancias sobrevenidas han obligado a cancelar ese concierto.

"Estimados seguidores y amigos,lamentamos informar que el concierto de Carlos Escobedo programado para este viernes 24 en Zaragoza deberá ser aplazado", reza el comunicado que el bajista y cantante ha compartido en sus redes sociales.

La causa que ha provocado esta reubicación de fechas no ha sido otra que "una intoxicación alimentaria" que ha afectado a todo el grupo en los últimos días. Así, aseguran que ya están restablecidos del contratiempo, pero este suceso les "impide ofrecer el espectáculo con la calidad que os merecéis", por lo que "la nueva fecha será el viernes 23 de enero de 2026".

Han tranquilizado a todas las personas que ya hubiesen adquirido las entradas, ya que "serán válidas para la nueva fecha", o en su caso se podrá "solicitar el reembolso a través de los canales oficiales".

Quienes quieran disfrutar del rock de Carlos Escobedo también tienen la oportunidad de hacerlo el próximo 1 de noviembre, en la localidad turolense de Valdealgorfa. El resto de fechas confirmadas son Bilbao, Barcelona, Talavera de la Reina, Navarra, Cartagena, Madrid y Valencia.

Carlos Escobedo lleva más de treinta años en la música, gestando una carrera prolífica y durante la que ha alternado y todavía alterna su trabajo en solitario con la labor de 'frontman' en la band de rock metal Sôber y otras colaboraciones o exploraciones de otros grupos como Savia. El pasado 10 de octubre salió a la venta su último álbum solista, 'Solicitud', un álbum que atrapa desde el primer minuto y del que ya dieron un adelanto los intensos singles 'Sábanas vacías', 'Thamar y Amnón' y el último estrenado 'Solitud' —un medio tiempo atmosférico y evocador que respira sinceridad pura— De esta manera, Carlos abre por fin la puerta a su universo más genuino.