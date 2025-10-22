Celos, besos, cartas... Isabel Preysler se confiesa: "Miguel Boyer fue el amor de mi vida"

Fue Isabel Preysler quien le comunicó su enfermedad a Mario Vargas Llosa. No sabía cómo hacerlo. Trató de buscar las palabras adecuadas durante horas hasta que, sumida en una enorme tristeza, pero firme, le agarró en el salón. Aunque los médicos se lo habían explicado con gran precisión, ella intentó hacerlo con tacto: “La biopsia había resultado positiva. Ahora bien, la enfermedad era muy lenta”. Aquella tarde, juntos, cómo no, afrontaron otros de los tantos reveses que la pareja encaró durante ocho años. Las falsedades que les acompañaron hasta 2022, cuando se separaron, hoy, son papel mojado: Isabel, en primera persona, sin filtros, ha diseccionado su vida en Mi verdadera historia, su primera autobiografía. “Miguel Boyer fue el gran amor de mi vida”, ha desvelado. Ahora, ojo, es ella la que habla.

Lo ha hecho a los 74 años y para que sus nietos conozcan quién es María Isabel Preysler Arrastia (Manila, 1951). Quería contarles cómo vivió, cómo amó y cómo lloró fuera de los focos. Sin el sesgo que, en ocasiones, fruto del mundo en el que se mueve, ha sufrido en su carne. “Fui una niña privilegiada gracias a mis padres. Tuve la suerte de crecer en el paraíso donde jugaba con mis primos. Estar al aire libre me hizo disfrutar de mi niñez”, ha comentado durante la presentación del libro en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Una panorámica que invita a conocerla en profundidad desde su infancia en Filipinas hasta el presente, dejando leer entre líneas aquello que ha preferido callar siempre.

De familia numerosa, Isabel rápidamente supo lo que era hacerse mayor. Casi adolescente, con 18, se enamoró de un Julio Iglesias en efervescencia. Se casaron en 1971, embarazados: no tenían previsto hacerlo tan pronto, pero dicha situación lo aceleró todo. “La fama tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Lo que más me ha sorprendido es que ciertas personas me confesaran que les sorprendió cómo era realmente. ¿Qué pensarían de mí? Los titulares son etiquetas que no reflejan la realidad”, ha señalado. De aquel matrimonio, para el que no estaba preparada, como ha confesado, nacieron Chabeli, Julio José y Enrique. Un enlace que estuvo rodeado de rumores y tensiones casi desde el principio: poco a poco, fue olvidándose de sí misma para entregarse a él. Y, mientras la revistas hablaban de supuestas infidelidades, Isabel prefería mirar hacia otro lado. Hasta que se hartó. Y lo acorraló.

“Siento respeto por mis hijos y les he dejado leer su trocito por si querían corregir algo. He contado con ellos”, ha recordado emocionada junto a Tamara Falcó. A flor de piel, ha ido diseccionando los episodios que marcaron aquella nebulosa juventud. No le faltaban razones. Se divorciaron en 1978, por respeto a la mujer que era y sería. Una lucha por su independencia que, precisamente, es el eje vertebrador de unas memorias que ha tardado 36 meses en publicar: las ha escrito con calma, ahondando en los temas que tantas heridas le han dejado. No está nerviosa, sino pletórica: es la primera vez que alza la voz con tanta potencia. Esta es su verdad y, como tal, claro, no hay mejor defensora que ella. Pocos conocían los detalles que, hasta hoy, en un arrebato, ha decidido desvelar.

Entre ellos, su divorcio en Brooklyn. Hasta el tribunal de La Rota en Nueva York tuvo que desplazarse para anular su matrimonio con Julio: “Los trámites eran mucho más fáciles y rápidos que en Roma. Mi madre, que era más papista que el Papa, no aceptó esa nulidad porque había sido concedida en Estados Unidos en lugar de Italia. Este hecho me alejó de ella durante casi dos años”. Un detalle que, quizá, como otros, sólo se ha atrevido a contar cuando ha recabado la fuerza suficiente. “No me he atrevido a sacar los pies del tiesto siempre. He tenido cuidado con los medios, por supuesto. Aunque, bueno, creo que algo me conocéis después de 50 años juntos”.