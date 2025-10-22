Fernando Tejero protagoniza el próximo encuentro de La buena estrella

El actor Fernando Tejero conversará con el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre sobre una de las grandes apuestas del cine español esta temporada: 'El Cautivo', dirigida por Alejandro Amenábar. El encuentro tendrá lugar este viernes 24 de octubre, a las 19:00 horas, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

'El cautivo', ambientada en el Argel de 1575, narra un episodio de la vida de Miguel de Cervantes. Capturado en alta mar por corsarios árabes y consciente de que allí le espera una cruel muerte al no poder ser rescatado por su familia, encuentra refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y llaman la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que empieza a desarrollar una extraña afinidad. A la vez, el escritor, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará idear un arriesgado plan de fuga.

En este film, Fernando Tejero realiza una espléndida interpretación como Juan Blanco de Paz, un fraile dominicano extremeño que comparte con Miguel de Cervantes su cautiverio en Argel y que le hace la vida imposible al joven escritor alcalaíno.

El acceso a la charla es gratuito hasta completar aforo / UNIZAR

Fernando Tejero se reveló en el teatro con la compañía Animalario y en el cine con 'Los lunes al sol' (2002) y 'Días de fútbol' (2003), por la que logró el premio Goya al actor revelación. Su personaje de Emilio Delgado en la serie 'Aquí no hay quien viva' lo convirtió en un actor extraordinariamente querido y popular, una condición que ha mantenido desde entonces gracias a otras series como 'La que se avecina' o 'Los Farad' y películas de la factura de 'El penalti más largo del mundo', 'Al final del camino', 'Cinco metros cuadrados', 'La chispa de la vida' o 'Modelo 77'. De esta manera, Tejero se ha consagrado como una de las grandes figuras de la interpretación del siglo XXI en España.