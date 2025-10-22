Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género

Hubo una época en la que Zaragoza fue una especie de oasis para los amantes del rock duro y el heavy metal. Las grandes giras de los grupos más relevantes del género (Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss...) paraban en la capital aragonesa, la zona heavy hervía cada fin de semana en el entorno del campus universitario e incluso se impulsaban grandes festivales como el Monsters of Rock en la Feria de Muestras. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero un pequeño reducto de amantes del género se ha puesto manos a la obra para intentar revertir la situación. Así acaba de nacer El Batallador – Asociación Cultural Rock Zaragoza, con el firme propósito de revitalizar la escena en la ciudad.

Uno de los objetivos fundamentales es que las bandas más potentes del género vuelvan a tocar en directo en Zaragoza, como reconoce la portavoz de la asociación, Eva Entrena Fernández: «Somos la cuarta ciudad del país y estamos olvidados de todas las giras. Es una pena que tengamos que ir siempre a Madrid o Barcelona y lo que queremos es hacer un poco de fuerza en este sentido. Incluso nos ofrecemos a hacer de intermediarios entre las promotoras y las instituciones públicas si es necesario».

La idea de crear la asociación llevaba mucho tiempo planeando sobre la escena hasta que al final se ha dado un paso adelante. Los pubs Utopía, Infiernos Rock Sisters, Trilogy y Atrio, la web especializada Zaragoza Heavy y el programa de radio Senderos del Rock son los impulsores de El Batallador. En los próximos días se va a crear una página web propia, se venderán camisetas oficiales y los que quieran podrán hacerse socios (sus impulsores piensan en una cuota anual de 30 euros con ventajas por ejemplo en la compra de entradas).

El logo de la asociación. / El Batallador

«También queremos impulsar actividades culturales como coloquios, talleres, ferias y presentaciones», apunta Entrena, que lamenta que las instituciones públicas de la ciudad «no han incorporado el rock y el metal en sus políticas culturales de forma estable».

Entrena destaca la buena respuesta que la creación de la asociación he generado entre todos aquellos que recuerdan los buenos tiempos del sector. «Estamos recibiendo un montón de mensajes de apoyo, lo que demuestra que Zaragoza siempre fue un referente. Lamentablemente, ahora hay ciudades mucho más pequeñas como Pamplona, Burgos o Murcia que nos han adelantado por la derecha programando festivales que son rentables y atraen visitantes a esas localidades», indica.

El Cráneo o el Scalibur

En los 80 y 90, no todas las ciudades podían presumir de tener su propia zona heavy. El entorno de Tomás Bretón y San Antonio María Claret se llenó en esos años de pubs especializados en el género e incluso de tiendas de ropa y de discos. El Utopía prendió la mecha y luego vinieron otros como el TNT, el Tri-Tri, el Cráneo, el Scalibur, el Crom... Bares que crearon un ecosistema envidiado en toda España. «La gente que venía en esos años de otras ciudades flipaba con el ambiente que se generó en esas calles», reconoce Entrena.

Tres décadas después apenas están abiertos un puñado de esos pubs (entre ellos los cuatro que han impulsado la asociación), pero Entrena deja claro que el relevo generacional está garantizado: «Si uno se pasa por esos bares durante el fin de semana verá que está lleno de veinteañeros, así que la llama se mantiene viva».

Por su parte, la escena de bandas locales también goza de muy buena salud, con grupos como Ariday, Warg, Salduie o Lex Lüger. «Hay salas y bares, como el Utopía, la Creedence o La Casa del Loco, que siguen programando metal y heavy, pero nuestro mensaje es claro: Zaragoza tiene derecho a volver a soñar y a volver a sonar en grande», concluye la portavoz de El Batallador.