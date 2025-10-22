Teatro Arbolé presenta este fin de semana 'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos'

La compañía de Guadalajara Elfo Teatro pone en escena este fin de semana, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, los cuentos 'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos', con unas artísticas marionetas basadas en dibujos de Elisa Yagüe -Premio Nacional de ilustración del Libro Infantil-, canciones y música en directo.

La obra está recomendada a partir de 3 años y habrá dos funciones: sábado 25, a las 18.00 horas y domingo 26, a las 12.00 horas.

'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos' son dos de los cuentos más contados a los niños en este país, y el reto en esta ocasión es que los pequeños, al volver a casa, piensen y sientan que esos son los verdaderos siete cabritillos y tres cerditos.

Para ello, los actores manipulan las marionetas a la vista de todos interrelacionándose con ellas y acompañan su actuación con canciones y música en directo.

Las marionetas en 'Los siete cabritillos' son de estilo 'naif' y picassiano y la escena se desarrolla, sobre todo, dando una gran importancia al juego rítmico de las marionetas, como si todos los movimientos formaran parte de una composición musical.

En 'Los tres cerditos', las marionetas son más expresionistas. En este cuento la importancia recae en el juego escénico, en el movimiento y transformación de los objetos que conforman la escena, y también en los actores que encarnan personajes y se relacionan con las marionetas.