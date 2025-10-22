Teatro Arbolé presenta este fin de semana 'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos'
El 25 y 26 de octubre la compañía Elfo Teatro representará estas dos obras de títeres pensadas para los más pequeños
La compañía de Guadalajara Elfo Teatro pone en escena este fin de semana, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, los cuentos 'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos', con unas artísticas marionetas basadas en dibujos de Elisa Yagüe -Premio Nacional de ilustración del Libro Infantil-, canciones y música en directo.
La obra está recomendada a partir de 3 años y habrá dos funciones: sábado 25, a las 18.00 horas y domingo 26, a las 12.00 horas.
'Los siete cabritillos' y 'Los tres cerditos' son dos de los cuentos más contados a los niños en este país, y el reto en esta ocasión es que los pequeños, al volver a casa, piensen y sientan que esos son los verdaderos siete cabritillos y tres cerditos.
Para ello, los actores manipulan las marionetas a la vista de todos interrelacionándose con ellas y acompañan su actuación con canciones y música en directo.
Las marionetas en 'Los siete cabritillos' son de estilo 'naif' y picassiano y la escena se desarrolla, sobre todo, dando una gran importancia al juego rítmico de las marionetas, como si todos los movimientos formaran parte de una composición musical.
En 'Los tres cerditos', las marionetas son más expresionistas. En este cuento la importancia recae en el juego escénico, en el movimiento y transformación de los objetos que conforman la escena, y también en los actores que encarnan personajes y se relacionan con las marionetas.
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Un niño cae tres metros al suelo desde un aula de un colegio de Zaragoza
- Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
- Seis menores encapuchados rodean a un hombre para robarle el móvil en Zaragoza
- El primer entrenamiento de Rubén Sellés al frente del Real Zaragoza: solo ante el peligro
- Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad