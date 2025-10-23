Aitana colapsa los servidores y agota las entradas para Zaragoza en minutos

No ha habido sorpresas y la locura por Aitana sigue en plena efervescencia. Minutos antes de que salieran a la venta las entradas para su concierto en Zaragoza (dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour') para el público en general, los servidores estaban colapsados así que solo los afortunados consiguieron hacerse con alguna entrada para el concierto de la catalana en el pabellón Príncipe Felipe el 10 de julio. Las mismas se agotaron en apenas 43 minutos.

La venta de entradas se ha dividido en varias partes, por un lado, el pasado día 20 de octubre tuvo comienzo la preventa exclusiva de Santander Music, en la cual por la tarde ya no había entradas disponibles en nuestra ciudad y en varias más. Hasta este jueves no ha podido acceder el público general a las entradas, pero un día antes fue la preventa exclusiva para fans de la cantante.

Locura ya en la preventa

"Ha sido una locura conseguirlas. Tuve muchísima suerte, a las 10.58 me di cuenta de que ya se podía acceder a la fila de espera, así que entre al momento". Cuenta una fan zaragozana a este diario, que ya ha podido ver a la artista otra veces, la última, en su concierto en la capital española.

"A las 11 llegó el código de la preventa, justo cuando todo el mundo en redes estaba histérico porque no les llegaba. A las 11.05 ya era mi turno y metí el código lo más rápido que he podido en mi vida. Las entradas volaban, el sistema iba lentísimo y fue una lucha constante porque me quitaban todo el rato los asientos que seleccionaba". Relata el "tira y afloja" que ha tenido con la web, la cual estaba colapsada.