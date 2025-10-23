Aragón protagonista de las V jornadas de coleccionismo en el Patio de la Infanta

La importancia de Aragón en la conservación y difusión del patrimonio contemporáneo es el tema principal de las Jornadas de Coleccionismo que se desarrollan mañana, viernes 24 de octubre, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. La iniciativa, organizada por ACCA y la Universidad Complutense, en colaboración con la Fundación Ibercaja, tiene como objetivo ampliar la perspectiva del coleccionismo de arte en España reconociendo la riqueza, diversidad y especificidad de las iniciativas culturales en todo el territorio. En esta ocasión, se celebra en Zaragoza la quinta edición de esta propuesta, donde se dará voz a coleccionistas y especialistas aragoneses.

El primer día de estas jornadas, el viernes 24 de octubre, comenzará a las 10.30 horas en el Patio de la Infanta con diferentes mesas redondas que se extenderán durante toda la mañana. Por la tarde, los participantes podrán conocer además de este palacio renacentista, la exposición 'Goya. Interludio', así como el IAACC Pablo Serrano y La Aljafería. La segunda parte de este foro se llevará a cabo el sábado 25, con la visita a diferentes galerías de arte aragonesas.

La apertura de las jornadas contará con la participación del director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la directora del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, May Forcén, y la presidenta de ACCA, Carmen de la Guerra.

Aragón, una tradición coleccionista con identidad propia

El protagonista de esta quinta edición de las jornadas es el papel de Aragón en la tradición coleccionista. A través de las diferentes mesas, se va a poner en relevancia su fuerte vinculación al coleccionismo y al mecenazgo, tanto desde el ámbito privado como institucional. De esta forma, los diálogos contarán con coleccionistas, comisarios, directores de museos y responsables de colecciones aragonesas que permitirán visibilizar un modelo propio de gestión patrimonial con características únicas.

Entre los diferentes temas que se abordarán está la labor de museos y centros aragoneses que gestionan importantes legados artísticos, como el Museo Goya o el IAACC Pablo Serrano y el papel de galerías de arte con impacto en el mercado nacional.

Por otra parte, se hará referencia a los modelos de colaboración público-privada en la comunidad aragonesa y se incidirá en la posibilidad de establecer redes de colaboración entre instituciones, museos, universidades, coleccionistas y artistas tanto de Zaragoza como de Madrid.

Potenciar el coleccionismo emergente

Durante la jornada, también se hará referencia a la importancia de potenciar el coleccionismo emergente, destacando el espacio que Aragón está ofreciendo para la formación, reflexión y proyección que impulse a estos nuevos y jóvenes actores y fortalezca su presencia en el panorama nacional.

Igualmente, también se explicarán los legados artísticos gestionados desde fundaciones regionales, como por ejemplo Fundación Ibercaja, así como el coleccionismo vinculado al arte contemporáneo rural o periférico.

El apoyo y el impulso al arte es uno de los pilares que definen la labor de Fundación Ibercaja, destacando igualmente su labor en la conservación y difusión del patrimonio. Todo ello, como parte de su compromiso por acercar la cultura a todas las personas que conforman la sociedad.