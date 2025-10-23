Así fue el directo de Amaral en el aniversario de El Periódico de Aragón

Eva Amaral y Juan Aguirre le regalaron un miniconcierto a los asistentes al 35 aniversario de El Periódico de Aragón celebrado en el Patio de los Naranjos del palacio de la Aljafería. Los dos músicos se mostraron muy cercanos e incluso Eva Amaral relató una de las anécdotas que le pasó al ir al baño momentos antes de su actuación. Eva Amaral se perdió y acabó enfrente de un retrato de Goya que se quedó contemplando hasta que vino un Policía Nacional a ver qué estaba sucedidendo con el que broméo sobre el Louvre, "menos mal que esto no es el Louvre", le vino a decir.

Amaral interpretó la canción que da título a su último disco, 'Dolce vita', para, a continuación, hacer un guiño a una de las primeras canciones que les lanzó al estrellato, 'Cómo hablar'. A partir de entonces, la vida de los dos músicos ha cambiado mucho pero siguen cercanos a sus orígenes y de ahí su presencia en el aniversario de El Periódico de Aragón.

Entre el público también estaba la madre de Juan Aguirre a la que el músico le quiso lanzar un cariñoso saludo.Al acabar su actuación sorpresa, los dos miembros de Amaral estuvieron hablando con los políticos y con los responsables de Prensa Ibérica.