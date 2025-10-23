Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el directo de Amaral en el aniversario de El Periódico de Aragón

El dúo interpreta dos de sus canciones más conocidas en la Aljafería

PI Studio

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Eva Amaral y Juan Aguirre le regalaron un miniconcierto a los asistentes al 35 aniversario de El Periódico de Aragón celebrado en el Patio de los Naranjos del palacio de la Aljafería. Los dos músicos se mostraron muy cercanos e incluso Eva Amaral relató una de las anécdotas que le pasó al ir al baño momentos antes de su actuación. Eva Amaral se perdió y acabó enfrente de un retrato de Goya que se quedó contemplando hasta que vino un Policía Nacional a ver qué estaba sucedidendo con el que broméo sobre el Louvre, "menos mal que esto no es el Louvre", le vino a decir.

Amaral interpretó la canción que da título a su último disco, 'Dolce vita', para, a continuación, hacer un guiño a una de las primeras canciones que les lanzó al estrellato, 'Cómo hablar'. A partir de entonces, la vida de los dos músicos ha cambiado mucho pero siguen cercanos a sus orígenes y de ahí su presencia en el aniversario de El Periódico de Aragón.

Entre el público también estaba la madre de Juan Aguirre a la que el músico le quiso lanzar un cariñoso saludo.Al acabar su actuación sorpresa, los dos miembros de Amaral estuvieron hablando con los políticos y con los responsables de Prensa Ibérica.

