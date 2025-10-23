Las bibliotecas aragonesas celebran su Día Internacional: talleres, presentaciones de libros y visitas

Las bibliotecas de la red de centros del Gobierno de Aragón celebrarán este viernes, 24 de octubre, su Día Internacional con actividades para todos los públicos, como talleres, presentaciones de libros y visitas para escolares, organizados en la Biblioteca de Aragón y en las Bibliotecas Públicas del Estado de Zaragoza, Huesca y Teruel.

En la Biblioteca de Aragón se ha preparado para su consulta remota un repertorio de obras relacionadas con las bibliotecas de la colección de papel -disponible en el sistema de búsqueda bibliográfica OPAC-, de la colección patrimonial -disponible en BIVIAR- y de la colección digital -disponible en eBiblio-.

En la Biblioteca Pública de Zaragoza, este viernes, día 24, se llevará a cabo el acto de entrega de los premios del concurso anual de marcapáginas, cuyo lema era 'Una biblioteca de cuento' a las dos ganadoras, y se comenzará su distribución gratuita con los préstamos.

En todas las secciones se podrán encontrar centros de interés con todo tipo de documentos que hablen sobre bibliotecas o películas en las que la trama discurra por una de ellas. Se pondrá a disposición de los usuarios libros, películas, revistas y discos de música para todas las edades con la biblioteca como protagonista.

En la Biblioteca Pública de Teruel los actos han comenzado el pasado sábado, con el taller de escritura 'Cuentos imposibles', con Daniel Nesquens, y continúan este viernes, de 17.30 a 18.30 y de 19.00 a 20.00 horas, con la actividad 'La magia de Hogwarts', con Josemari Alcázar -Premio Nacional de Magia Infantil 2022-.

Este sábado, 25 de octubre, en dos sesiones de 11.00 a 12.00 y de 12.30 a 13.30 horas, se ha programado la obra 'VeoLeo', con Teatro Arbolé, que trasladará al público a una peculiar biblioteca donde la protagonista, una enamorada empedernida de las historias, contagiará a todos su amor por los cuentos.

Asimismo, para fomentar la lectura y visibilizar la importancia de las bibliotecas entre los más pequeños, se han programado esta semana, hasta este viernes, 16 visitas en las que participan unos 300 alumnos de infantil y primaria de diferentes colegios de Teruel.

La Biblioteca pública de Huesca apuesta por la igualdad

Por último, en la Biblioteca Pública de Huesca, este jueves, 23 de octubre, a las 19.00 horas, Belén Castel -Belentuela- explicará al público 'El arte de ser mujer y no morir en el intento', en un monólogo que tiene como objetivo seguir reforzando y educando sobre la igualdad y la no violencia.

Este viernes, a las 13.00 horas, se inaugurará la exposición de acuarelas, autómatas y otras curiosidades a cargo de Mónica y Carmen Asensio que, con el título de 'A la biblioteca', está inspirada en las bibliotecas, los libros y los bibliotecarios.

Al día siguiente, sábado, a las 12.00 horas, habrá un taller de halloween, con Mónica Asesio, con manualidades y dibujos para niños de entre 6 y 10 años, con plazas limitadas a un número de 20 a 25 asistentes.

Por último, el martes 28 de octubre, a las 19.00 horas, se presentará el libro de relatos de Alicia Gallán Elfau, 'Honrar a las maestras del cuidado'. Se trata de una serie de relatos en los que la mujer es el centro de unas relaciones en las que favorece el funcionamiento de la sociedad y de las familias, una función adjudicada por el hecho de ser mujer y poco reconocida porque se da por obligación natural.